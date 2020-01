Il Piccolo manuale di spiritualità è una provocazione. Cos’è lo spirito? Che senso ha parlarne, ora che la scienza insegna che anche la materia è energia condensata, e che dunque il classico binomio materia-spirito potrebbe essere archiviato? Se tutto è stato fatto per mezzo del Verbo, esiste davvero qualcosa in cui Dio non entra? Non c’è una linea di pensiero, biblico e extrabiblico, che vede la Sapienza divina penetrare ogni cosa, per cui “se questi taceranno, grideranno le pietre?”. Sono le domande che il volumetto vuole suscitare: non dando risposte prefabbricate, che non cambiano la vita di nessuno, ma invitando a compromettersi in una ricerca affascinante, a coltivare il desiderio di poter davvero vedere Dio in tutto, come insegnavano i Padri, senza scadere in panteismi o agnosticismi, ma permettendo che lo sguardo sia purificato da ciò che impedisce di approdare all’essenziale. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio: è questa la felicità promessa dal Cristo, una rivelazione che non può essere comunicata dalla carne e dal sangue, ma solo dall’alto, come spiega Gesù a Nicodemo nel Vangelo di Giovanni. Il libretto, dunque, semina via via degli indizi, in una caccia al tesoro che ha per posta la vita definitiva, quella che comincia fin d’ora per chi crede nel Verbo incarnato. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, ma se ne accorge soltanto chi impara a odiare il peccato e si lascia aprire gli occhi dal Padre.; chi discerne ogni giorno tra il bene e il male, arrivando a comprendere che l’unico pensiero che conduce alla vita è quello dell’amore per Dio e per il prossimo. Approdando, insomma, alla sapienza del cuore.