Giorgio Stella, Olive all'ascolana

Detto ciò […] si evase il seme al miele –

la carcassa [di] sidro benedetta [dalla] luna [delle] medaglie

[con] sfere di seta eterne nell’arco [della] muta delle sere

partorite ad angolo di giro retto dal proprio spirito] –

niente era conosciuto tranne l’avere ridato il petto in seme

[di] volto cancellato dallo specchio [a sé] medesimo

[come se fosse] latitante il nulla di nessuna cosa vivente.

Alla ragione del punto d’unione tra fusione e croce

batteva la campana una preghiera netta all’ala dell’angelo custode del

[volo

pari all’albero in sequenze delle proprie stagioni.

……………………………………………………

Mortificato il passo volato dal peso del raggio votivo

finalmente, nello scolo della fine [per] il buco della vita,

più nessuna paura [diretta] alla paura diretta a sé stessa

come se un mulino girasse il vento a lui proibito dall’ombra del tempo –

le vene vive seminavano il sangue alle terre bruciate dalle ferite degl’anni

[in corso tra di loro […]

ma il coro della linea frontale la fatale messa cantava in differita

alla notte diretta in vita [tra la vita e la sorte] incinta: nasceva, pareva,

la Genesi contratta dal santo custode dell’angelo in croce.

Poi […] ecco la latrina evasa dalla biglia della porcellana in fiore

nascere proibita al feto delle ossa nell’anima, santa, per cristiana carità

[divina

[nello] stato di grazia che avanza nel cuore dell’animo prossimo al battesimo

[dell’] ostia in carne ed ossa di DIO nelle Chiese dell’uomo

con nessuna donna vicino alla tomba sua o viceversa; e poi ritorna al bazar il tempo dell’anima in grado a sé stessa di essere grata al miracolo del

per sempre verde e non del verde per sempre.

Padre [TUTTO] che sei nei cieli gli inferni da Te siano benedetti!

Colga il grano il pane cotto non bruciato!

[La Madre presente alla pietra assente sussidiaria al ‘mito-clandestino-

[latitante’

nell’ora d’aria del destino orfano all’arca per la mescolanza].

[Roma 7 febbraio 2020, notte/giorno, a Padre Pio]