La poesia della settimana. T. S. Eliot

Animula

“Esce di mano a Dio, l’anima semplicetta”

Giunge in un mondo piatto di luci cangianti e rumore,

Che è chiaro o scuro, umido o secco, freddo o caldo;

Sgattaiola fra le gambe di sedie e tavoli,

Si alza e ruzzola, cerca baci e giocattoli,

Avanza ardita, si spaventa subito,

Si rifugia nel cantuccio di braccia e ginocchia,

Vuole essere rassicurata, trova piacere

Nella fragranza luccicante dell’albero di Natale,

Trova piacere nel vento, nel sole che splende e nel mare;

Studia i giochi di luce sul pavimento

E i cervi che corrono intorno a un vassoio d’argento;

Confonde quel che ha intorno con la fantasia,

Appagata dalle carte e da re e regine,

Dalle imprese delle fate e dai racconti della servitù.

Il duro fardello dell’anima che cresce

Imbarazza e offende sempre più, di giorno in giorno,

Di settimana in settimana, sempre più offende e imbarazza

Con gli imperativi di “essere e sembrare”,

“Si può e non si può”, desiderio e controllo.

La pena di vivere e la droga dei sogni

Raggomitolano l’animuccia nel vano della finestra

Protetta dall’Enciclopedia Britannica.

Esce di mano al tempo l’anima semplicetta

Irresoluta ed egoista, sgraziata, zoppa,

Incapace di andare avanti o retrocedere,

Tenendo la calda realtà, il bene offerto,

Negando il pungolo del sangue,

Ombra delle proprie ombre, spettro nel proprio buio,

Lasciando carte in disordine in una stanza polverosa,

Vivendo per la prima volta nel silenzio dopo il viatico.

Prega per Guiterriez, avido di velocità e potenza,

Per Boudin, dilaniato da un’esplosione,

Per questo che fece un’ingente fortuna,

E quello che andò per la sua strada.

Prega per Floret, che i segugi uccisero fra i tassi,

Prega per noi ora e nell’ora della nostra nascita.

T. S. Eliot, Il sermone del fuoco, Milano, Corriere della Sera, 2012, pp.119-121.