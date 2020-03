In cima alla paura. Una poesia di Sabatina Napolitano

In cima alla paura

L’Italia è prima al mondo per numero di morti

malati di Covid-2. La malattia causa polmonite interstiziale

e tante altri sintomi gravi

il virus Sar- Cov-2 è selettivo per i recettori ACE

che sono nei capillari dei polmoni.

Da piccola nel parco giocavo con gli altri bambini

e a volte trovavamo pipistrelli morti.

Io dicevo alle altre bambine “non lo toccare”

infatti per me un pipistrello non si tocca.

Ma tocchiamo serpenti e li teniamo in casa,

mentre il koala è estinto e il pinguino sta morendo

per il caldo in antartide,

molti hanno in casa lucertole e serpenti.

Viaggiamo da secoli sui cammelli

non ci è mai passato per la mente

che accarezzarli prima o poi sarebbe stato letale.

Sono solo teorie, come quando avevo otto anni

la nonna viveva in una casa enorme

con un balcone che affacciava sulla campagna.

Dalle sette di sera c’erano i pipistrelli

che volavano basso e io avevo paura

che mi tagliassero la faccia con le loro ali.

Erano uccelli della notte

che vogliono stare per fatti loro.

Mi dicevano così e io ci credevo.

“Lasciali stare”.

Ma quando avevo otto anni non esistevano i pc,

i telefoni erano impensabili, c’erano le macchine

fotografiche e i diari di carta.

Quindi ascoltavo gli altri

perché erano le uniche informazioni che trovavo

e dovevo fidarmi.

L’Italia è prima al mondo per numero di morti

malati di Covid-2. Ciò vuol dire che muoiono medici,

ne vengono assunti nuovi a volte specializzandi

e ci sono infermieri troppo giovani. Ma quando

stai male e ti vengono a prendere vestiti da alieni

non pensi a chi ti faccia la flebo, quando

i polmoni vengono scambiati per alberghi di virus

non pensi che ci sono giovani a guarirti o vecchi.

Se sei madre pensi solo a partorire un figlio,

se sei credente pensi a seguire benedizioni e novene

e preghi che domani non vada peggio di oggi,

preghi che si raggiunga il picco,

preghi che ci siano respiratori, mascherine

almeno per il personale sanitario.

L’Italia è prima al mondo per numero di morti

malati di Covid-2. Tutto il mondo guarda

ora lo stivale del mondo, questa piccola forma al centro dell’Europa

bagnata da mari caldi con coste uniche al mondo.

L’Italia non è solo i soliti cliché:

la pizza, la tarantella, gomorra, i latin lover, i gesti, il caffè espresso, la pasta.

L’Italia, poi la Cina, l’Iran, la Spagna

ci sono troppe morti per questa pandemia.

Questa sembra essere un incubo collettivo, una follia,

non è possibile avere tutte queste polmoniti

e quando ci passerà di rivedere le foto

dei concerti senza panico,

di toccare le porte della metropolitana senza pensarci,

quei gesti automatici che ora sono tempesta,

e prendere treni e bus senza l’inconscio segnato che

abbiamo nel terrore di poter morire

se non ci laviamo le mani.

Questa piaga ci soffoca e agisce in silenzio

come una ombra di morte che viaggia

per condomini e palazzi,

e non lascia traccia di sorriso.

Prima i morti, le febbri, la quarantena necessaria

che forse ci salverà tutti.

Il mondo come sarà dopo la malattia?

Sarà del colore della consapevolezza,

della persistenza alla conservazione

che potrà salvarci

ora che siamo spaventati a morte,

e che il tu è qualcosa che può angosciarci.

Il mondo dopo la malattia

sarà finalmente nuovo, colorato,

e noi potremo ancora apprezzare la nostra Italia

andare per le vacanze a Roma, a Firenze o a Venezia

o passare del tempo in alcuni dei posti

più attraenti al mondo,

la nostra patria fascinosa e sofisticata,

noi potremo ancora viaggiare

come se nulla fosse stato ma con uno spirito nuovo

un nuovo stadio evolutivo:

lo splendore della specie

sta in una continuità di visione.

20 marzo 2020