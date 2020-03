Il rondone

Il Piccolo manuale di spiritualità è una provocazione. Cos’è lo spirito? La scienza, oggi, insegna che anche la materia è energia condensata. Lo spirito non è questa energia: ma se tutto è stato fatto per mezzo del Verbo, esiste qualcosa in cui Dio non è presente, in qualche modo? Non c’è una linea di pensiero, biblico e extrabiblico, che vede la Sapienza divina penetrare ogni cosa, per cui “se questi taceranno, grideranno le pietre?”. Subito qualcuno obietterà: agnostici! panteisti! Ma no, dài. Vogliamo invitarvi a coltivare il desiderio di vedere Dio in tutto, come insegnavano i Padri, lasciando che lo sguardo sia purificato da ciò che impedisce di approdare a questa meta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio: è la promessa del Cristo, un dono che non può essere comunicato dalla carne e dal sangue, ma solo dall’alto, come spiega Gesù a Nicodemo nel Vangelo di Giovanni. Il libretto, dunque, semina via via degli indizi, in una caccia al tesoro che ha per posta la vita definitiva, quella che comincia fin d’ora per chi crede nel Verbo incarnato. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, ma se ne accorge soltanto chi si lascia aprire gli occhi dal Padre; chi si convince che libertà e felicità hanno un nome preciso: Gesù Cristo; chi crede che tutto ciò che entra in contatto con Dio è spirituale; chi decide di vivere nella memoria eterna dell’amore. Solo una mentalità simbolica, abituata a collegare, a mettere insieme, può comprendere che la natura umana, gli eventi storici, il creato, trovano il loro senso nella manifestazione della Persona, quando sono, cioè, avvolti dall’amore. Allora, in tutto, si potrà vedere Dio.