Penoncini. Il fuoco e la paglia

Aŋ sò cóm at dòrmi

all ad crucàl intabarà

fum ad stéll ach ràna iŋ ziél

t’aŋ sà briśa quant vól

i và e i viéŋ

ogni nòt

ròd a tèra butà là

s’na strada séŋza vóś

tra spèć d’aqua

buscùra séŋza vént

e còrav curnàć

sturaŋ ślapanùal

a fàr śgaŋzèga

tra muć d’erba śgà

int la spagnàra

àltar vól raś a tèra

e rubarié

i và e i viéŋ

ogni nòt.



Non so come dormi

ali di gabbiano avvolte

scia di stelle cadenti

non sai quanti voli

vanno e vengono

ogni notte

pneumatici abbandonati

su una strada muta

tra scorci d’acqua

silenzi di un bosco

e corvi cornacchie

storni avidi

a fare baldoria

tra cunette d’erba falciata

nel medicaio

altri voli radenti

e rapine

vanno e vengono

ogni notte.

*

Indóv l’aqua la s’pèrd int al ziél,

aŋ gh’è àrźan al sal dal mar

e a s’iŋcróśa dnaŋzi a j’òć

i vól di śgarź e dill spurzlàŋn;

indóv na strìsa la lìga i cuŋfìŋ

e la mésćia aqua e tèra

lì a nàs di bòsch e intrìgh ad ram,

al źógh dill fój cól cant dal mar;

indóv aŋ só più stàr da par mi

iŋ sta val scà dal sól a tróv na tór

e a l’òmbra di so milanta àn

am arsòr ill gamb e i stus dal cuór.

Dove l’acqua si perde nel cielo,

non c’è argine al sale del mare

e si incrociano davanti agli occhi

i colori degli aironi e delle gallinelle;

dove una striscia unisce i margini

e mescola acqua e terra

lì nascono boschi e intrecci di rami,

il gioco delle foglie con il canto del mare;

dove non so più stare da solo

trovo per le strade di questa valle una torre

e all’ombra dei suoi mille anni

riposo le gambe e i battiti del cuore.

*

Aŋ gh’è gnént ad straurdinàrî

baiàr a la luna

e santìr al vód intóraŋ

ó qualcdùŋ ch’al scàpa

coll gamb iŋ spala

però l’è l’efèt ch’al fà

quél ch’as sént déntar

èsr’uŋ can da férma

ch’al nàśa l’aria

al fà la punta

iŋstiŋchì

a uŋ braŋch lagnóś

spaurì.

Non c’è niente di strano

abbaiare alla luna

e sentire intorno il vuoto

o qualcuno che fugge

di fretta

però è l’effetto che fa

ciò che si sente dentro

essere un cane da caccia

che annusa l’aria

fa la punta

immobile

a un branco belante

spaurito.

*

I peŋsiér j’è ŋ’graŋ vól

i viàźa śvèlt cmè ŋ’clómb

j’è l’spèć luśént d’un dì

cmè l’sól ad st’al témp chì;

mój, scà, batù dal vént

i śguàza int al siléŋzî

ad st’al méś d’aria e pióa

e i móstra iŋ ziél na cóa,

cmè quéla d’na vulandra

coi so culùr a sgnàr

là iŋ mèź al ziél na nav:

a gala ó dré fundàr?



I pensieri sono un grande volo

viaggiano veloci come un colombo

sono lo specchio luccicante di un giorno

come il sole di primavera;

bagnati, prosciugati, sferzati dal vento

guazzano nel silenzio

di questo mese d’aria e pioggia

e mostrano nel cielo una coda,

come quella di un aquilone

con i suoi colori a disegnare

in mezzo al cielo una nave

che galleggia o mentre sta per affondare?

***

Al paréa uŋ fógh ad paja / Pareva un fuoco di paglia del ferrarese Edoardo Penoncini, è la decima uscita di “AltreLingue”, la collana di critica e scrittura neo-dialettale diretta da Manuel Cohen per l’editore Puntoacapo. Volumetto molto curato nella veste grafica e nell’aspetto della trascrizione fonetica, è corredato – non appesantito – da una serie di note finali, utili a chi desideri approfondire aspetti di lingua e dati materiali implicati dai versi. Nella Nota conclusiva Penoncini, classe 1951, spiega così il titolo di questa sua terza raccolta di versi in ferrarese: «convinto che il periodo dialettale fosse chiuso […] ho scoperto che a bruciare non era paglia ma legno di noce dall’aroma intenso, che lasciava scie profumate, seguite fino a convincermi che una lingua si possiede se la si coltiva e si usa, forse l’unico modo per salvare i dialetti, soprattutto quelli come il mio ad alto rischio di estinzione». (GM)

*

Edoardo Penoncini, Al paréa uŋ fógh ad paja / Pareva un fuoco di paglia

Prefazione di Zena Roncada, “AltreLingue”, n. 10

puntoacapo Editrice, Pasturana (AL), 2019

pp. 144, € 15,00