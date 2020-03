Oggi è l’ultimo giorno di vita, per Terenzio. La sveglia è alle cinque e un quarto, come sempre, ma apre gli occhi prima che squilli. L’ha puntata per non perdere un minuto del tempo che gli resta. Come ogni mattina, legge un pensiero religioso, poi strappa la pagina del calendarietto: ha un sussulto al pensiero che sia l’ultima. La guarda diversamente dalle altre, come fosse “la sua”. In effetti è così: il giorno che vai via è il tuo giorno, il dies natalis, dicevano i Padri, il giorno natalizio.

Si lava, si siede a colazione, gustando i due biscotti col latte come mai gli era successo. Il sapore dell’ultimo giorno è il migliore in assoluto. Vorrebbe uscire, ma non può, perché c’è il virus che gira al posto suo. Chissà se c’è un ultimo giorno anche per lui. Terenzio ha deciso di telefonare alle persone con cui ha avuto qualche incomprensione; gli dispiace che pensino a lui come a uno che ce l’ha con loro. Poi sbircia il libro che lascerà incompiuto: si cruccia per l’idea di non correggerlo, ma nell’ultimo giorno è così, a qualcosa bisogna rinunciare. Lo rivede finché può: ha sempre ritenuto che fare del suo meglio fosse l’unico modo per non soccombere ai sensi di colpa. La preghiera l’ha rimandata a ora, che è libero da impegni: è l’ultima, non ammette distrazioni. A Gesù confida i sentimenti, come sempre. È una vita che gli racconta tutto, e non se n’è pentito. Senza contare che, tra un poco, si vedranno di persona. Il pranzo è curato, ha preparato le cose che gli piacciono: pennette al salmone, pesce spada e cicoria ripassata. Anche il vino è il preferito: il Brunello, comprato poco prima che le file diventassero impossibili. Il pomeriggio leggiucchia qualche libro. Passando in rassegna gli scaffali, ne trova uno che non può ignorare: Se avessi un solo giorno ancora da vivere. Lo sfoglia un po’, ma rimane insoddisfatto: è troppo complicato per una cosa così semplice. Il resto delle ore lo trascorre nei saluti ai parenti e agli amici, rivolgendo a ognuno una parola di conforto. Riesce a mettersi nei loro panni, conservando al tempo stesso l’emozione per la sua singolare circostanza. Tra una cosa e l’altra, è il momento di andarsene a dormire.Ha deciso di assopirsi col Magnificat, per sentirsi un po’ più sintonizzato con quello che lo aspetta. Fa un rapido riesame: è tutto a posto. Buonanotte, ci vediamo di Là.