ALESSANDRA CORBETTA – tre inediti

ANNI DOPO

Ridere sarebbe come stare a galla

e un silenzio inseparabile, vietare

di scambiarsi le posate nei giorni di festa.

Sul fondo del bicchiere ritrovare

ciò che prescrive il bugiardino,

non con minore sorpresa. Ridere

al treno che parte con lo zaino in spalla

sottrarsi alla trama del pieno/vuoto:

di solito è 16 o 4 o viola il gioco.

Qualche caramella restata nella tasca

segna l’ora, riporta fino a casa.

BACÀ

Un libro giallo in mano per schivare lo sguardo

di chi ha provato a incrociarti

tra treno e banchina perché leggere – pensi –

è fare stare tutto in una riga, evitare

gli strappi di chi piange. Dritto e distratto

neghi la paura di un saluto perché – vuoi convincermi –

scrivere è la briciola del non aver vissuto.

CRONOMETRO

Io lo so come aprire crepe nerissime

nello scarto tra un anno e l’altro

Chiedere a che ora si fa mercato,

conservare spolpata una mela nel piatto

Sta per giungere il peso dell’equivalenza

il toccarsi di un momento

fatto a multipli di sette da contare all’indietro

come i salti nel prato o quelle cose da poco

tutte però a perdifiato.

_

Alessandra Corbetta (www.alessandracorbetta.net) è dottore di ricerca in Sociologia della

Comunicazione e dei Media e lavora come Adjunct Professor e Teaching Assistant presso

l’università LIUC-Carlo Cattaneo.

Ha conseguito un master in Digital Communication ed è attualmente iscritta a un secondo master in Storytelling.

Ha fondato e dirige il blog Alma Poesia (www.almapoesia.it), progetto interamente dedicato al linguaggio poetico italiano e internazionale.

Cura lo spazio poetico Il pensiero di Alex per il blog Tanti Pensieri, scrive per il giornale online Gli Stati Generali, e per Progressonline.

Ha collaborato con La Casa della Poesia di Como.

In versi ha pubblicato Corpo della gioventù (Puntoacapo Editrice 2019), Essere gli altri (Lieto Colle 2017) e L’amore non ha via (Flower-ed 2016); in prosa Oltre Enrico (Silele Edizioni 2016).