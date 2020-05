Ode a Ezio Bosso, di Augusto Benemeglio

Per mia moglie Enza

Sì, anch’io l’ho visto il genio

che arriva sul palco in carrozzina,

quell’angelo della musica vera

trascinato dalla sua chioma nera

il volto pallido, e tuttavia acceso,

nella luce che arde nei suoi sguardi

L’ho visto con la sua gioia umana

che esplode tra le labbra delle galassie

e nell’avvenire dei contrabbassi

che chiudono le fila degli strumenti.



L’ho visto nei suo archi d’oro

nei clarini d’argento e negli oboi

dei pastori dell’antica Grecia

Era lì con la bacchetta in mano

gli occhi chiusi, le palpebre d’aria,

e dentro la tempesta della passione

e sopra di lui c’erano nuvole bianche

che versavano il sangue delle rose

trafitte dalle loro stesse spine.

Sì, era sempre lui, Ezio Bosso,

– l’incapace, l’indifeso, il disabile,

il dileggiato, l’oltraggiato, il diverso –

seduto sul palco di Busseto

con l’orologio del tempo

nei suoi polsi sottili, tic tac tic tac

a parlare della storia della musica

che non ha storia e non ha inizio né fine

e la sua voce alta lenta che s’ingolfa

di pathos , di voglia di baci e abbracci,

e tutta la sua vita dolorosa

così luminosa e infinita

avvinghiata ai lacci puerili

del corpo disfatto

Ho visto il suo cuore nobile, il suo amore

vero , sincero, per il mondo, per la vita,

per i suoi orchestrali, per i suoi amici,

per il pubblico e gli sconosciuti,

ho visto il suo essere unico ,

il suo suono, la sua onda, il ritmo, diverso

Nessuno ha la gentilezza

della sua grande anima.

Tutto in lui è amore, vita, e morte.

E lo vedo ancora oggi che vibra

come corda tesa negli abissi stellari

con il suo sangue che va e viene

e scorre come fiume mare oceano

nel battito tic tac tic tac che si fa eterno

lo rivedo rinascere nella carne

lucente e vergine

e nelle lacrime che scendono copiose

sull’altare dell’offerta sublime all’arte

e all’umanità: sono contento

di questo mio soffrire, della mia malattia.

Sono i grandi malati della storia

che hanno rifatto l’umanità.

Nella notte, al di là della notte

mutati gli orizzonti finali , tu ed io,

amico mio, mutati noi stessi ,

arresi alla sua lezione

alla grande verità finale

guardiamo a lui piangendo

come un dono Immenso

che il cielo ci ha prima dato

e ora che abbiamo fatto in tempo

appena ad accorgercene

ce lo toglie, con un sorriso,

in un conteggio misterioso ,

tutto suo, diverso, unico, nuovo.

Ciao, Ezio, diverso in tutto, da noi

vittima delle tue ali invisibili d’angelo,

delle tue palpebre sospese e lievi

dei tuoi occhi sempre in faccia al cielo

trascinato via dentro un vortice

di altra vita, di vita accresciuta e nuova,

ancora fatta di emozioni, di storia, di umanità

sarai per sempre splendore, sorriso

e lontananza.