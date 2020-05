Giovanni IBELLO, Dialoghi con Amin. Nota di Antonio Fiori

Come dice Luigia Sorrentino, il primo verso è un avvertimento ma è anche, in qualche modo, un avvenimento – “La poesia è un lunghissimo addio”, un addio interminabile, che non può tacere se non per sfinimento, se non nella morte. La poesia insomma, proprio cantando “lo smisurato addio” e denunciando l’inumano, tiene viva fino alla fine la speranza di una vita ‘alta’. Tra le presenze di questo poemetto mi ha colpito particolarmente quella ondivaga di Dio. Prima invocato perché ci insegni a vivere e a morire (“Dio, gheriglio di stella/ insegnaci a svanire/ poco a poco/ insegnaci il dialogo amoroso/ tra i picchi delle braci/ e l’arpionata notte”) quindi provocato e quasi schernito (“mentre ancora/ tiri a sorte la vena/ dio anatema,/ ti sfiori trasognato le parpebre…”, una chiamata in correità dove non possiamo non scorgere l’eco di quel grido disperato contro il silenzio divino davanti allo sterminio del suo popolo). Scopriamo che Dio ha un suo inesplicabile ‘cifrario’, che c’è “il dio delle cose lontane”, che ci può essere addirittura “…un dio demente/ che scalcia/ nel grembo della cancellazione”. Eppure il dominio nascosto è dell’amore: “l’amore è la mia tirannia”. Ecco, sentirsi fratello di Amin, dargli voce, essergli fedele, ha comportato per il poeta un ripensamento profondissimo del suo rapporto con Dio e con la parola. A questa poesia il lettore non può sottrarsi, nel senso che non può chiamarsene fuori, leggendola ad esempio come un poema oracolare o come un testo di poesia civile dalla facile condivisione. Qui anche il lettore è chiamato in correità, costretto all’interrogatorio nella cella della sua coscienza. (Antonio Fiori).

*

L’Universo tutt’uno a me

le mie palpebre chiudono le sue

l’Universo alla mia libertà fuso,

chi di noi due partorito ha l’altro?

Adonis

PARTE I: LUOGO DEL FRAMMENTO

La poesia è un lunghissimo addio.

Cercava la risacca nelle pinete

fiutava l’ombra di un ago sul fondale,

la panacea di un abbandono.

Conta fino a zero, le dissi

salta nell’arco cinerino.

È tutto calmo

qui è davvero tutto calmo,

il sole è una biglia di benzodiazepina.

C’è ancora un intreccio

di gelsomini carbonizzati sulla pietra.

L’estate,

una valanga di aceto sopra i fiori.

Ma in questo valzer di occhi crociati

non dire una parola,

non parlare.

Troveremo un altro modo per fare alta la vita.

La mia estasi rimane

lettera morta sul greto.

Brindo al disamore

al cuore profanato nell’acquaio

agli insetti fulminati nell’insegna.

Ci lega la parola feroce,

una giostra di penombre.

L’incanto di una teleferica,

l’esatto perimetro di un grido,

tu che muori

in quell’assillo di aranceti

che ritorna.

Era l’affanno antico,

l’anemone del giorno

divelto sopra i silos.

Un debole fiammato

l’umore dell’alba sulle gru.

Belve cadenti

questo è il solo nostro arsenale:

il daimon dello spreco

stelle allucinate

frammenti di temporale.

Amin, è quasi giorno,

ecco l’ignota rovina.

Oltre la vetrata

flagelli di margherite:

l’amore è la mia tirannia.

Amin, è quasi giorno,

è la resa dei fuochi invernali

l’ectoplasma del divenire.

Dio, gheriglio di stella

insegnaci a svanire

poco a poco

insegnaci il dialogo amoroso

tra i picchi delle braci

e l’arpionata notte.

Adesso è tutta luna nuova

mentre ancora

tiri a sorte la vena

dio anatema,

ti sfiori trasognato le palpebre…

Quanti millimetri ci separano dal buio?

La risacca ci insegna il solo rito possibile: lo smisurato addio.

Parte II: Teorema dei roghi

I fiori di tarassaco sulle rotaie

annunciano il disfacimento.

Questo è il cifrario di dio:

una giostra di tagliola e vento.

Utero incendio

Amin, il volo a trapezio dei cormorani è un alfabeto senza luna. Avrai una stella di

cenere sul fianco, uno stecco di mezzaluce. Una spilla conficcata nel cuore di neve, la

tua parola sarà l’inganno, la Mesopotamia dell’invisibile: uno che batte furiosamente

il viola dei polsi sulla rena. Fermati, fermati primavera.

La parola era il nostro Yucatan.

Sonno pulviscolare

Sei smarrito nel cimitero della sete. Amin, sei solo come la sfinge. Devi scornarti con

l’assoluto, con il rinoceronte nero. Troveremo il dio delle cose lontane, troveremo una

foresta di spine nel buio oltremare. Notte di canicola e di antenne. Sei smarrito nel

santuario delle nebbie. In un rammendo di secondi luce ti pieghi sulle ginocchia,

mescoli il sangue e l’acquavite. Dicevi: “Verrà la fine, verrà… la chiromante delle

ustioni.”

Verrà la vergine dei falò

verrà la vergine dai seni ulcerati,

un altrove di baci

al kerosene

un altrove di spine e diademi.

Ma noi

dimenticati relitti

ci amiamo nel buio degli hangar

e ripetiamo giaculatorie

dinanzi a un dio demente

che scalcia

nel grembo della cancellazione.

Ultimo grado di giudizio

La vergine si chiama Xanita. Xanita conosce il teorema dei roghi, sa leggere il crisma

del sangue, il sigillo della fiamma sui covoni. Voleva raggiungere il mare, lo zenit del

diluvio. Disse: “Voglio il mare dei cigni arenati.” Poi attese il segnale, il moncherino

di luna… perché ogni cosa si annuncia solo mentre si sfigura.

*

Giovanni Ibello, Dialoghi con Amin

Prefazione di Luigia Sorrentino

Corte Micina Edizioni, 2018