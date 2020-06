di Giorgio Stella

Questa parte la chiamo ‘rosa’, […]

Emanuel Carnevali

Ad ADRIANO SPATOLA L’AUTORE DEDICA [All’EBREO NEGRO*]

1 – Le doglie di Confucio abolirono

La muraglia cinese nel corso duro

Del cantiere a catena di cera –

L’ora più dura [l’ora] d’aria,

quando la merenda

era il pranzo della cena;

così le ore del niente

erano scandite dal nulla dei pasti

e un rosario annodato alle sbarre della croce

2 – Dallo Statuto si attende la vernice nuova

Per le verande avanti i fiori loro –

Tinte di bazar venute dall’estremo oriente

Assieme a pacchi di polline a Giove!

Nessuno avrebbe mai creduto

Che un occhio é meglio di uno solo,

[che] la sottana abortita era vergine

3 – Contando la base il quadrato é

Il multiplo del sistema binario

Nel calcolo da giardino in neve

Mentre la sete soffia nel cuore

L’addio del cane-pesce []

Mosso a compassione

Dal tallero del C i r c o-F o g n i

4 – [Ma] G e n t r i n a si trucca tricolore

Oggi é la ricorrenza della sede dei morti

E neanche si pone il problema della differenza –

Hanno pescato alcuni t a g l i a n e ve

Dei Modigliani finti

Spacciandoli come Bronzi di R i a c e –

La storia si ripete, si lucida il cannone

non la sporca pietra vivisezionata

nell’arco del volume che la possieda

come un nome spaccato in due,

il mostacciolo nel chiosco a cuore aperto

5 – La terra della tomba é l’abisso della nave fantasma –

Chi ha trovato il tesoro lo ha trovato

In una torre d’avorio – può accettare di svenderlo

Senza vederlo o rischiare

Una battuta di nebbia tra oro e m e r d a –

Ovvio il Consolato della mappa

Della muraglia cinese opterà per Confucio

Ma Marx non sa… Marx non sa…

6 – Dopo il lavoro si digiunò a fiale di merendine

Come se lo smalto dei putti siciliani avesse il potere

Di unire la m a t r i o s k a dal Cremlino al M e c d o n a l

[d’s

Ma il semaforo era giallo quindi le righe pedonali

Non videro il verde nel rosso

E un polmone solo respira il parto bilocale

7 – Alla lancia si unì lo schema di guerra

Fredda da quella calda al piano di sopra

Della carogna angelica di fegato

Trattato in liofilizzazione –

Il gabbiano non becca la pappa di Pomodoro-

W a r h o l ma alla macchia-caccia

Il Giano Bifronte – il petto suo é in vendita col becco

Del corno a tappeto di ruggine

8 – Flora della forca alata in tela di alta marca pesticida

Avanti lo Zar il complotto occidentale

Ci ha resi gravidi del fiore nucleare

Senza terra per seppellirci in un’unica fossa –

Passa la stanza dove ringrazio di sentire

Che qualcuno accanto a me scarica il cesso,

che qualcuno c’é che il pane del vino

sia il latte da bere!

9 – Via da questa città del mondo!

Al posto dei lampioni le stelle dei motel

Come candele di una [Via Crucis]

Con la gavetta scavata non

Per la trincea ma nella trincea –

L’anno del fiore é la terra della foglia

10 – Cristo non si é fermato ad E b o l i [*]

La realtà del confino

È calibrata dalla massa di costume:

se è diritta avanza sennò

il potestà il nervo di bue si mangia –

Il passaporto della regina

È il compasso del re

11 – Alla quarta [] della fiera degli zecchini

Il contrabbando venne declinato agli ebrei

Ma nessuna storia lo può confermare

Tranne quella nazista –

Erano le balle di fieno scrutate

Da una sonda messa negli oceani

In modo tale che la boa non affonda –

Il segnale passa se la luce

È nell’ombra

Roma 10 giugno 2020-06-2020, Giorgio Stella

Nota: le note in corso inutili tipo Cristo si é fermato ad E b o li ma una nota ‘comunale’ mi permetto: il centro della fine si assume la propria indipendenza ma quello post-centro semplicemente non può farlo pur volendo per cui perché condannarlo? Condannerei me stesso ma questo sarebbe nulla alla contraria formazione del centro stesso:

la propria moltiplicazione nel medesimo rango ad ogni essere umano ricevuto e poi ridato con l’appellativo di non

sapere quando ha chiesto addio.