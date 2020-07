“Il silenzio è cosa viva” a Spazio Donna Zen di Palermo

Spazio Donna Zen: un testo di Chandra Livia Candiani tratto da Il silenzio è cosa viva esposto al balcone dalle donne del quartiere Zen di Palermo.

Durante le ultime settimane la sartoria si è trasferita nella cornice del cortile all’aperto in quartiere.

Il nostro è un cucito creativo che in questo caso è diventato poesia, quella di Chandra Livia Candiani.

Cinque stendardi trasformano lo spazio del quartiere in poesia, in volontà ferma, in cambiamenti possibili.

Grazie a tutte le donne che hanno contribuito a realizzare questa installazione che presto farà il giro della città di Palermo. (da qui)

*

Imparare a tremare

Non voglio imparare a non aver paura, voglio imparare a tremare. Non voglio imparare a tacere, voglio assaporare il silenzio da cui ogni parola vera nasce.

Non voglio imparare a non arrabbiarmi,

voglio sentire il fuoco,

circondarlo di trasparenza che illumini quello che gli altri mi stanno facendo e quello che posso fare io.

Non voglio accettare, voglio accogliere e rispondere.

Non voglio essere buona, voglio essere sveglia. Non voglio fare male, voglio dire: mi stai facendo male, smettila. Non voglio diventare migliore, voglio sorridere al mio peggio.

Non voglio essere un’altra, voglio adottarmi tutta intera. Non voglio pacificare tutto, voglio esplorare la realtà anche quando fa male, voglio la verità di me. Non voglio insegnare, voglio accompagnare.

[Chandra Livia Candiani, Il silenzio è cosa viva. L’arte della meditazione, Torino, Einaudi 2018]

*

Spazio Donna Zen è uno spazio creativo e di incontro per le donne del quartiere Zen2, attivo dal 2014, che propone attività alternative alla routine quotidiana delle donne: sartoria creativa, teatro, percorsi di accompagnamento allo studio, spazio di ascolto, partecipazione ad eventi e manifestazioni culturali e artistiche.