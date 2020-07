DEMI MONDE, di SILVIA RIGHI

DEMI-MONDE è la nuova raccolta poetica, assai interessante ed originale, di Silvia Righi, uscita da qualche mese (con l’attenta e coinvolgente prefazione di Tommaso Di Dio), per i tipi della NEM editrice di VARESE , storica editrice, filiazione e continuazione dell’esperienza della Nuova Editrice Magenta, grazie al poeta/editore Dino Azzalin (una casa editrice locale di quelle che contribuiscono a una letteratura di qualità e prestigio, con un catalogo ricchissimo di nomi e autorevolezza, da Morselli, Raboni, Zanzotto, Sanesi ai più giovani Pugno, Mozzi, Scotto, Di Maro, Adernò).

Prima di proporre una scelta di testi poetici della Righi, citiamo volentieri la premessa della stessa autrice, ben esplicativa di una poesia che non vuole essere solo comunicazione, ma sorpresa, domanda, continua ed inesausta interrogazione ed esplorazione:

“Il concetto di ‘demi-monde’ proposto in questo libro non esiste. È un artificio.

L’espressione deriva dall’omonima commedia scritta nel 1855 da Alexandre Dumas figlio, che rappresenta gli amori e la corruzione di un ambiente sociale parigino che non è né borghesia né vero «gran mondo». Il termine poi acquisisce un diverso significato nella serie tv horror Penny Dreadful, dove con ‘demi-monde’ s’intende il mondo sospeso tra la vita e la morte, tra l’umano e il soprannaturale, popolato da creature ibride come gli spettri, i licantropi, i vampiri, le streghe.

Da entrambe queste definizioni ho tratto degli elementi per creare le tre sezioni del libro, ma ogni mondo, se inteso come la singola esistenza esperita da una creatura vivente, può chiamarsi demi-monde: è e sarà sempre un (non) luogo, sospeso tra i mondi possibili che l’hanno preceduto e i mondi possibili che sono destinati a seguirlo. Il ‘demi-monde’ è l’intercapedine, la porta socchiusa, il riflesso del riflesso.

L’occhio che si spalanca mentre il sogno è ancora in corso”.

*

Antiporta

Nella storia così-e-così

accudire gli oggetti con un nome

significa ancorarli

a questo lato carne.

Lei è un oggetto fittizio

di tutti i mondi possibili lei

si fa grado di dolore,

derma e febbre.

Si snatura fino a.

Lei è lei,

eppure è

e non sono io.

*

Questo è un teatro dei desideri.

Non credete, non abbiate fede

è un gioco per provare

mettere in scena copie comparse

sogni di sogni; si uccidano,

si stringano, brucino al posto mio.

L’illusione

mai sarà più vera

come sulle false labbra di un falso.

*

Oppure potrei dire:

Questo è un teatro dei desideri.

Non credete, abbiate fede

dentro e fuori

sussurrerò al suo orecchio

che il vero è falso fino a prova contraria

toccala

usale violenza

che cosa vuole questa donna.

Qualunque eccesso, serve

che sia reale.

*

Come Cassandra, con le cosce ben strette,

ho visto il Grande Cavallo oltrepassare le mura

e non avevo voce per impedirlo. Boccheggiavo

come un pesce, le iridi che dilagavano,

ed era crudele non desiderarti

a scapito dei divieti che avevo addosso.

Apollo sputò in bocca a una vergine e la rese profeta

invece tu, più che umana,

hai disarticolato una creatura

banalmente magra, banalmente sessuata

e hai impastato una pulsione.

L’acqua delle attese ha compiuto il miracolo

levigando il bacino da ragazza

e dallo scarto dell’onda è nato uno strano androgino

che a te sarà vicino e separato

come la carne all’unghia.

Togliendomi il trucco dagli occhi

ho visto il mio futuro.

*

La forma è una prova

una prova ad amare

una prova a.



*

Mi hai strofinata come fossi

una pietra focaia,

cercavi il miracolo,

la femmina che non delude

ed ecco un fuoco bianco

mi ha resa latitante.

Così bugiarda nel rifiuto

ho aspettato

vieni a cercarmi

ma tu sei uscita dal gioco.

Il bosco intorno si richiude.

Qui, al limite boreale del mondo

dove ballano gli spettri dalle lunghe falangi

crudeli ruba-memoria

io priva di te

mi separo.

*

È pronta per essere l’animale.

Cuce i dolori alle caviglie,

le formiche nutrite nell’incavo del braccio

cadono come piombi. Lei tocca un petalo,

una radice o una muta di serpente

e tutto diviene nervo di pietra,

piccoli miracoli irrigiditi

da chiudere in sacchetti di lino

come amuleti.

Dietro la costola da cui è nata

un lembo molle vibrando

suscita la nostalgia, ancora

la nostalgia.