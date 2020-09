CRESTOMAZIA (novità): Bonifazio Mattei, “L’ULTIMA CASA”

Bonifazio Mattei

L’ULTIMA CASA

Edizioni Ensemble, Roma, 2019

Selezione a cura di Francesco Sasso

______________________________

Macchie di more

Ora che muore l’estate rimane

un odore di more e di ortiche falciate.

Passano i giorni come candele

di una chiesa vuota e restano panni

slegati sui fili di tante case inerbate.

Avanzano i giardini dell’estate

e crescono di ortiche e rampicanti

o di piccole more.

Così vanno i bambini a mangiare

e con la bocca insanguinata di risate

stanno, accendono candele nella chiesa,

o corrono nei prati amareggiati,

con macchie di more che non vanno via.

Prime barche

Come giovani spose

le prime barche

al mattino

prendono il mare.

L’alba attende

il loro varo e al largo

le sospinge

verso navate di sole.

L’ora che s’apre

di luce

posa nel cuore

un’infinita desistenza,

una voglia di cose

mancate

che tornano appena

alla mia riva.

Altro non reca

questo cielo,

solo ceneri e folate

di tempo

a un vento diseguale,

e i piccoli coralli

che tremano al tuo polso,

dove scivola e si tiene

il tuo bracciale.

Lasciami la strada

Lasciami la strada che ora svolta

e il gatto schiacciato sull’asfalto,

lasciami il sole che cade nei cortili

tra i sassi e le foglie che non sanno

se si rimane o muore.

Lasciami la morte ed il silenziatore

gli avanzi degli sposi felici,

lasciami gli alberi che sfilano lontani

come militi al sole che riscalda

già il calmo disarmo del cuore.

La sera in silenzio

La sera in silenzio

nel mio letto

mi rivesto della coltre

dei giorni

e come in un segreto

nascondiglio

rientro nelle spoglie

del mio tempo.

E ripenso alle mie

vite mancate,

scivolate al mio fianco

come pesci argentati

in un istante di luce,

nell’acqua appena

ramata dal sole.

Per le appassite mute

dei giorni io procedo

verso un sonno atroce

e avvolgo alla livrea

delle notti

le mie inutili spire

di ricordi,

con gli occhi aperti

nel buio e sospesi

nell’anima di pietra

della tana.

______________________________

