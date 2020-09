GIACOMO CERRAI – Bootleg, Soggetto due, Dettagli (versi inediti)

Bootleg

take 1

buona la prima:

in sottofondo cani asini bambini ringhi

polvere revèrteris carri cingolati

c’è un frantume vicino e presente

e se ti aggrappi a qualcosa di inafferrabile latente alieno

a una promessa di resurrezione

la traccia rimane rumore di fondale

come uno sbatter d’ali angelico che fugge

ed è solo un’ipotesi una immaginazione

un pugnale di mosche e dita e

due scapole che affiorano dalla terra

ripulisci dal noise la traccia

netta il nastro inanella la pista che ripassi

ogni immagine è riscatto dell’istante

perciò falsa pagabile a vista !falsa!

ed è maceria il suono maceria

del grigio dell’impossibilità che il suono

dell’accaduto della morte abbia un colore

(ed è sabbia quella

sabbia che agli albori segnava che il giorno

televisivo era finito e che la terra restituiva le spoglie

al sogno per quanto popolato di mostri)

atto di fede: (e tu ci credi)? e tu vedi?

registri annoti per dopo per allappare

con la dovuta calma in posizione

scorri torni indietro scorri ti fai una birra

nella solitudine poltrona il nastro

(è incorruttibile non c’è usura non sperare

che si consumi e con esso la tragedia)

se non ora dopo il fermo no stop

inutile che si è già conclusa l’ordalia

la frattura del nastro e l’atto fa fede del vero

che nel mondo realmente rovesciato è un momento del falso

take 2 (sluagh-ghairm) (1)

la ripetizione porta alla perfezione del potere

il movimento automatico lo scatto è il riflesso

come un consenso sterile: impartito l’ordine

il cittadino esegue come intraducibile la luce

che proviene dall’alto – accoda il desiderio a sé

muta la conseguenza dei bisogni in-duce

– lo strascico ramazza i fondi di magazzino un’eco-

nomia sussiste nel packaging adeguato

nell’esposizione al giusto livello – è appena l’abc del dominio

del palmo vuoto della misera offerta in mercede funzionerà

finché la mandibola non articola un grido di guerra



anima nera anima nera e pugno chiuso sotto la testa

a guardare in alto che suono fanno le nuvole dal fondo

di una scarpata e tre volte tre volte il gallo rise:

d’ogni tradimento d’ogni promessa d’ogni parola d’ordine

d’ogni programma ed era quello il suono in sottofondo come

un cinguettio un bla una fola un tag uno sbattere di bandiere

contro il magnete terrestre sulla pista sulla storia sulla balla

e allora capisci la forza d’articolare moncherini agitando

suoni altri di spezzoni d’urla – dai apri un altro canale imbratta

la fottuta pista tira fuori l’aria sbava la tua rogna

che il silenzio è d’oro solo per chi non ascolta nessuno

parole non ripide registrate a futura memoria scomposte

in picchi e in gravi ma prese nella loro innocenza primaria

furono distese in fila sul fondo del nastro

tornavano da spazi siderali quando il rosso era un grigio

di diversa tonalità sul rumore bianco elettrico valvolare

in frammenti sul fermo immagine bocche spalancate

dovevano pur dire qualcosa l’utopia d’un desiderio non procrastinabile

d’una felicità di corpi e anime o almeno di speranze in dono

l’ombra di ora morti incompiuti che popolano disillusi un’eredità

l’onda sinuosa del nastro un cammino che andrebbe ripreso

finché la mandibola non articola ancora un grido di battaglia

————

(1) “Alcuni popoli immaginano i loro morti o un numero limitato di essi, come esercito in lotta. Presso i Celti degli Highlands scozzesi l’esercito dei morti è designato da una parola particolare: sluagh, che si traduce in inglese come spirit multitude, moltitudine di spiriti. L’esercito dei morti vola di qua e di là in grandi nuvole, come gli storni sopra la faccia della terra. Essi tornano sempre sul luogo delle loro colpe terrestri. Con le loro infallibili frecce avvelenate essi uccidono gatti, cani, pecore e armenti, combattono battaglie per l’aria, così come gli uomini in terra. Nelle notti chiare e gelide si possono vedere e sentire i loro eserciti avanzare l’un contro l’altro e ritirarsi, ritirarsi e avanzare. Dopo una battaglia il loro sangue tinge di rosso rocce e pietre. La parola ghairm, significa urlo, grido e sluagh-ghairm era il grido di battaglia dei morti.

Ne è derivata più tardi la parola slogan: la denominazione del grido di guerra delle masse moderne deriva dall’esercito di morti delle Highlands.” (Elias Canetti – Massa e potere – Adelphi, Milano, 1981, pagg. 51-52)

*****

soggetto due

(origine del design, love)

lei vorrebbe risposte è il solo dono che attende

e sinecura e garanzia lifelong al di là del bla bla dei primi corteggiamenti

di cambiarlo in un modulo abitativo riempire le stanze di roba

e parecchie risate – quelle sì, indispensabili – semmai componibili

senza interventi esterni o brugole.

Una cosa insomma assemblata con molta passione pur con alti e bassi

che danno peraltro una certa idea di movimento orgonico

e un passar di giorni condensati in rientri a casa ad ore fisse ciao

e buste di cellophane colme di lavori secondari d’una femminilità intrisa

e forme espresse in un susseguirsi di accostamenti in piena notte;

ma non è questo il punto lei vorrebbe risposte sulla trasformazione del corpo

nello spazio prescelto nella vita al terzo piano nei silenzi dei metri quadri

arredabili da un’identità plurale noi noi con colori adatti all’ambiente

e qualche certezza tipo mio mio un possesso cioè non catastale

una bellezza adagiabile in un giaciglio adeguato e consacrato all’uopo

e una certa propensione all’ascolto razionale ed estetico

anche ad ora tarda (distratte riviste fashion in contenitori di polimetilmetacrilato (1)

forniscono allo sguardo una fuga)

mentre la stanza si anima di bagliori di figure in movimento grigie.

Lei vorrebbe il tempo onesto e sufficiente

all’usura dei legni dei segni dei simboli la giusta

patinatura che significa che il tempo fu clemente sulle cose e sugli incastri

senza brutte sorprese come un intreccio di linee pure e funzionali

e stanzette ordinate e immote nell’assenza d’echi di passi incerti e petulanti

che verranno a maturazione certo a tempo debito – un’altra forma come un lascito –

a Dio piacendo.

Lei vorrebbe mentre osservava con la coda dell’occhio un profilo con pochi tratti salienti

c’è qualcosa di plastico in te? si chiedeva nelle penombre odorose di cera

mettendo in conto qualche disillusione un difetto nello stampo una crepa

– si capirà strada facendo, immaginava – con lo stress

dell’utilizzo costante e quotidiano

ma in fondo quel che conta è la serenità (può esserci parola più allopatica?) perché

la vita si conta a panettoni diceva suo suocero settantacinque circa

la vita è una soap palatale diceva mamma.

(1) forma essenziale e pratica, oggetto che può essere collocato con facilità in ogni ambiente (dalla documentazione fornita dal produttore)

mag. ‘15 – mar. ‘16

*****

da “Dettagli” (titolo provvisorio)

vento severo: là dove cessa spiove nei dettagli

di foglie crepuscoli di caduta imminente .nervature.

È troppo facile .chi è morto è morto, fatto

di un diverso abbattimento, inutile

a chi osserva .l’occhio è disabile nei crepuscoli,

non afferra – del dettaglio – la sentenza,

l’inganno che sia parte di un intero,

intera sostanza

intero momento

o mondo.

Ma è solitudine vivente .e basta.

chi è morto è morto, foglia

totalmente distante dall’albero.

nov. ’19

ti prego, sollèvane un po’ –

ogni preghiera una nuova clausola.

un altro rischio in croce.

un altro cristo attraversato.

ogni parola allo scopo è invenzione formale

dossologia privata

depurazione del poco, necessità, rinnovata –

di darsela o darla a bere.

Cerca, in una domanda, l’inusato,

mal posta, mal rivolta, l’arroganza

di credere che in fondo,

di qualche dettaglio confortante,

ci si accontenti di poco,

dacci

appena il nostro, si suppone

– che poi è proprio lì che si nasconde –

quello che ci è dovuto,

come un anticipo di liquidazione

– il povero diavolo, l’ex portatore di luce –

nov. ’19

riempie i pensieri fissi peristili interi

infine cessa .qualsiasi cosa sia stata

è una tregua.

Il sole è una tregua

il silenzio è una tregua

la rivoluzione è una tregua

la fuga, anche.

Le piazze sono piene di dettagli inutili

un respiro di cane

la conta delle mosche

senza sollievo anche

la notte, dopo, che futuro.

La tregua è lo scopo principale

dei suicidi .un bisogno.

Che cessi .infine cessa.

___

Giacomo Cerrai vive a Pisa, dove ha studiato Letteratura italiana moderna e contemporanea con Silvio Guarnieri. E’ poeta e traduttore dal francese e dall’inglese. Ha pubblicato le sillogi Imperfetta Ellisse (Accademia Casentinese di Arti e Lettere, Arezzo), La ragione di un metodo (Lulu, autoprodotto), Camera di condizionamento operante (L’Arca felice, Salerno), Sinossi dei licheni (Clepsydra Edition, ebook), Diario estivo e altre sequenze (L’Arcolaio, Forlì), oltre che su vari siti on line, anche stranieri. Una antologia di testi di Ghérasim Luca, curata e tradotta, è uscita in ebook per [dia*foria nel 2015, nella collana apothēkē del progetto floema diretto da Daniele Poletti. E’ co-traduttore dell’antologia La fine del mondo – Poesie 1942-1991 di Ghérasim Luca, a cura di Alfredo Riponi, Joker Edizioni 2012. Con una traduzione da Jean-Pierre Duprey è presente sul primo numero di Container, osservatorio intermodale sulla complessità, edito da [dia*foria. E’ tradotto in francese. Gestisce da oltre quindici anni il sito di poesia e critica “Imperfetta Ellisse” (https://imperfettaellisse.it), e collabora saltuariamente a riviste letterarie. Attualmente lavora alla composizione del suo nuovo libro di poesie e alla traduzione di autori francesi per una prossima pubblicazione.