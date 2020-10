Tre poesie per Carmelo Bene

“C.B.” di Matteo Maragna

Come in certe cittadelle desolate nell’Oriente

l’anima sedotta dalla Voce

s’abbandonò al delirio iconoclasta,

il tuo svanire vivendo il casellario dei giorni

fu l’assenza di un grido mai intonato,

una tela non squarciata,

“l’imago” di un affresco che si scrosta

in grazia di uno splendore vano.

Noi mai nati o sempre morti,

noi perfetti nell’arto mutilato,

suturati petti di bellezze incolte,

dimenticati nella sabbia delle strade

che non hanno,

e mai l’avranno un nome d’uomo;

noi graziati da disgrazie ricevute,

noi teatranti di un nonnulla che è visione,

noi ipertrofici poeti, oltre l’alba e l’imbrunire

prigionieri d’un confino,

adoriamo scarse le orme del tuo piede salentino

che in fondo,

non ha mai sfiorato alcuna terra.

***

“Disapparendo a Carmelo Bene” di Paolo Pera

Era un mutevole giaguaro

Con gli occhi bovini: aspettava

L’ennesima Madonna, da rivestire

In un atto d’amore depensato.

Ti ricordo in quell’intimo momento:

Allora t’offriva

Le numerose labbra ancora;

Ma non hai agito…

Interrompesti la gioia

Preferendo il pensiero,

O forse labbra diverse.

Madonna, Vergine opinabile,

Redimi i denuncianti,

Chi insulta gli spazzini:

«Pulite il fango con le feci!»

Ti prego: accusa la grazia

In quei gesti… se portano

Il puzzo nella città fognaria.

In quest’Italia putrefatta

Non ci libereremo della libertà;

Né d’una liberalità

Creataci addosso, e ora

Posta nell’aroma del sesso.

Allontaniamo Dio, che ci preservò

Gioendo delle nostre ribellioni.

Espelliamo la Sua bontà, desiderando

La forza d’essere servi

In un migliore Caos.

Lo sai, lo credo; e ricordi:

Non lavorare preserva dalla morte,

L’ultima nemica dopo la vittoria

Perduta tra gli uomini.

Carmelo, se fossi stato esistente

O fosse esistito Dio,

Quant’insulti ci saremmo detti…

***

“Cinquecent’anni fus’al fusto

(albero, liocorno e dama)

omaggio vocale alla Poesia di Carmelo Bene” di Andrea Laiolo

Cinquecent’anni fus’al fusto

nel trafiggere l’affigge corno

a voragin’chiodato morto

Cinquecent’anni dall’abisso

vivo dequartato schizza spazio

ferire di spirale l’ha guarito

d’assolate schegge vulnerare

Cinquecent’anni Spasmi

àliti ‘n furore ventosquàsso

stabile piramide straguizza

incendio stormo aulico perenne

abrasa pagina gorgheggio Vampa

Cinquecent’anni Voluttà.

*

Per durevoli crepacci

lungo le zampe agili

tenue di raggiante peso

è da lungi che proviene

Lento le s’accosta, sale

ammusando le ginocchia

Una mano che discende

l’accarezza sulla fronte

di criniera smuore l’altra

nella pace l’arc’affonda.

*

Muore è la Morte è la Dama

impassata indurevolmente

morto era già più volte sempre

lo sospinge nell’abisso cavo

punta di quel corno schianta scorza

in bordura preziosa di palude

e prati putrescenti d’acqua règia.

***

[In copertina illustrazione di Paolo Pera]