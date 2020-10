Quotidiana poesia in giardino: intrecci di voci

Intrecci di voci poetiche martedì 13 ottobre 2020 alla Casa delle Donne di Milano, Via Marsala 8, dalle 17 alle 19. Nicoletta Buonapace, Laura Canevali, Dorinda Di Prossimo e Marilena Salvarezza presentano le loro poesie e ne parlano con Angela Giannitrapani del gruppo Libr@rsi.

L’incontro si pone nel mezzo di un percorso di riflessione sulla poesia di donne che ha già visto due incontri con Maria Pia Quintavalla e continuerà con altri due: la presentazione di due antologie poetiche sulla relazione madri-figlie e la poesia femminile del primo Novecento a partire da compositrici-poete.

Ognuna delle quattro poete ci racconterà il senso del proprio fare poetico che, comunque si declini, trasfigura il quotidiano e si apre allo stupore del mondo. Una dimensione dunque che appartiene a tutte, anche a chi non scrive e che coltiva le passioni nel silenzio. Forse non sappiamo definire cos’è la poesia ma come diceva Wislawa Szymborska a chi le chiedeva cos’era “Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a questo, come all’ancora di un continuo cercare la gioia di scrivere”. E aggiungiamo di leggere, di pensare, di condividere.

Le letture di Cinzia Iraci si alternano al dialogo tra le poete e tra loro e le partecipanti.