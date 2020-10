Il “Diario amoroso senza date” di Antonio Nazzaro

Presentiamo due poesie in versione bilingue italiano/spagnolo di Antonio Nazzaro, dalla silloge inedita Diario amoroso senza date (fotoromanzo poetico) dedicata ad Ele

1.

Di te so poco:

la lunghezza delle tue braccia

il tempo dei tuoi baci

quelli umidi dell’amore vorace

e quelli lenti dell’amore quotidiano.

Il taglio degli occhi

e l’incedere scalza.

Il movimento dei seni

a cui accordo il respiro

quel gesto tuo

di spostare i capelli

quello che so

è che quando arrivi

e ti siedi in un sorriso

sogno.

***

De ti sé poco:

el largo de tus brazos

el tiempo de tus besos

los húmedos del amor voraz

y los lentos del amor cotidiano.

El corte de los ojos

y el andar descalza.

El movimiento de los senos

a lo que afino el respiro

aquel gesto tuyo

de mover el cabello

lo que sé

es que cuando llegas

y te sientas en una sonrisa

sueño.

2.

Lei è lì

e non sai cosa dire

che parole trovare

e vorresti pioggia

e vento

per abbracciare

ma solo nuvole passano lente

come il non dire niente.

E sono passi all’indietro

come un cuore

di vetro così fragile

da rompersi

all’amare.

***

Ella está allí

y no sabes que decir

qué palabras encontrar

y quisieras lluvia

y viento

para abrazar

pero solo nubes pasan lentas

como el no decir nada.

Y son pasos atrás

como un corazón

de vidrio así de frágil

que se rompe

al amar.

da “Amor migrante y el último cigarrillo – Amore migrante e l’ultima sigaretta” (RIL editores, Chile – Edizioni Arcoiris, Italia)

***

Antonio Nazzaro (Torino, Italia, 1963). Giornalista, traduttore, poeta, video artista e mediatore culturale. Fondatore e coordinatore del Centro Cultural Tina Modotti. Collabora con le riviste italiane Atelier, Fuori/Asse. E’ responsabile della collana di poesia latinoamericana di Edizioni Arcoiris Salerno. Collabora con la rivista venezuelana Poesía e la cilena Ærea. Ha pubblicato, nel 2015, il libro Odore a, Torino Caracas senza ritorno (in italiano e spagnolo) e Appunti dal Venezuela. 2017: vivere nelle proteste, entrambi i libri pubblicati da Edizioni Arcoiris Salerno. Ha pubblicato due sillogi: Amor migrante y el último cigarrillo/Amore migrante e l´ultima sigaretta (RiL Editores, Cile; Arcoiris, Italia, 2018) e Cuerpos humeantes/Corpi Fumanti (Uniediciones, Bogotá, 2019). Creatore e direttore della collana di poesia italiana contemporanea “Territorio de Encuentro”, in coedizione con Samuele Editore e Uniediciones Ibáñez, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura a Bogotà. In India, è stato protagonista dei Naji Naaman’s Literary Prizes 2019, un riconoscimento per la migliore opera sociale con il libro: Appunti dal Venezuela. 2017: vivere nelle proteste. Fondatore e direttore della rivista di poesia internazionale “Caravansary” (Uniediciones, Bogotá, 2019).