Buona lettura 24: “Trappola per lupi”, di Bruno Vallepiano

Trappola per lupi (Golem edizioni) è un gioco di contrappunti dove Bruno Vallepiano adombra il racconto del protagonista, Mauro Bignami – il professore di filosofia ben noto ai lettori perché alla sua quinta indagine investigativa -, sino a quando, spinto da quello spirito di giustizia che lo ha sempre contraddistinto, lo stesso “Mau” riesce ad imprimere una svolta alla storia, contribuendo a svelarne il mistero.

Nel B&B di Gariola, in Piemonte, appartenente ad una coppia di amici, Bignami conosce tre americani che vogliono ristrutturare la casa dei loro antenati e rimane – o, meglio – si fa coinvolgere in un guaio che da Washington raggiunge proprio uno dei tre: un caddy è stato colpito a morte da un fucile di precisione mentre giocava a golf.

Da questo momento, Vallepiano srotola sotto gli occhi del lettore una ricca materia narrativa: le vicende che sino ad ora hanno percorso strade parallele (in Italia e a Washington) si intrecciano e Bignami si trova coinvolto in una storia a metà strada tra scomode inchieste giornalistiche, servizi di intelligence, intrighi internazionali, amori e tradimenti.

L’autore costruisce un racconto dove predomina la macchina del romanzo giallo, pur non disdegnando di strizzare l’occhio al noir: tutto viene definito attraverso i fatti, i colpi di scena ed ogni aspetto è funzionale ad illuminare quello successivo, con una suspense di curiosità indirizzata a capire che legame effettivamente esista tra le vicende e i vari personaggi, rafforzato da una lingua asciutta e precisa.

Pagina dopo pagina, il racconto prende sempre più slancio: assorbe il mistero che circonda i personaggi (si pensi all’ineffabile donna che rimane imprigionata nella trappola per lupi in un bosco e che Bignami trova per caso), scivola sul continuo andirivieni di accadimenti tra la provincia di Cuneo e gli States e spinge il lettore a cercare di capire cosa sia successo insieme allo stesso Bignami, la cui curiosità raggiunge un livello oltre cui è impossibile non perdere il controllo.

In Trappola per lupi l’imprevedibilità delle azioni funziona, i fatti e gli ambienti riferiti con chiarezza si alternano alla sorpresa degli accadimenti, dando vita ad inevitabili interrogativi.

Sino a quando la vicenda ci riporta su un binario preciso, sfrangiando poco a poco il mistero e facendo combaciare tutti i pezzi tra il Nord Italia e Washington: la corsa è finita e il puzzle si è ricomposto.

Bignami può così imparare a coltivare il disincanto di chi è riuscito a sopravvivere ad una vicenda forse, questa volta, un po’ troppo turbolenta.

Mara Pardini

Bruno Vallepiano Scrittore, giornalista, sceneggiatore, nasce a Roburent nel 1956 dove si occupa di attività turistiche e letteratura. E’ stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella. Negli anni Ottanta ha iniziato l’attività di scrittore e ha pubblicato, con vari editori, guide e saggi sulla montagna. Ha pubblicato racconti e narrativa legate alla “mitologia della Montagna” e, poi, nel 2008 ha esordito come scrittore di libri gialli – noir per “Fratelli Frilli Editori” di Genova. Ha diretto per dieci anni la collana “ARabaGIalloNEra” per l’editore “Araba Fenice”.