CRESTOMAZIA (novità): Hai Zi, “Un uomo felice. Poesie scelte 1983 -1989”

Hai Zi, Un uomo felice. Poesie scelte 1983 -1989, a cura di Francesco De Luca, Del Vecchio Editore 2019, € 16,50

_____________________________

di Francesco Sasso

.

Prima di iniziare la mia breve analisi delle poesie di Hai Zi, devo fare i complimenti all’editore. L’impaginazione, la copertina, il frontespizio, l’immagine del poeta all’interno del libro, la mappa finale: l’oggetto libro è di rara bellezza.

Chi è Hai Zi? Il 26 marzo 1989 il poeta Hai Zi si uccide facendosi travolgere da un treno. Ragazzo prodigio, a soli quindici anni viene ammesso alla più prestigiosa università cinese, a diciannove anni inizia ad insegnare. Solitario, spirito semplice, conduce una vita da eremita. Ama scrivere di notte e perdersi nella natura di una Cina ancora rurale. Scrive tanto in pochi anni, soffre per amore e si dedica interamente alla poesia. Vien voglia di abbracciarlo e dirsi suo amico. Hai Zi cresce negli anni della Rivoluzione culturale e muore a pochi giorni dal massacro di Piazza Tian’an men.

In mare: «Tutti i giorni son giorni in mare/ povero pescatore/ grumi di carne come una fune maldestra/ lanciato sulle onde/ vuole afferrare terre lontane/ oggetti luminosi/ anche solo i finti sorrisi del sole/ ma afferra solo assi di legno marce:/ capanne, barche e bare/ dorsi di pesci migrano in branchi/ senza fine e senza inizio/ della giovinezza solo si può dire/ quanto sia fragile». (pag.27).

Nella poesia di Hai Zi c’è un tocco giovanile di baldanza, uno slancio verso la stupefazione del mito, e soprattutto una vena soggiacente di pathos soggettivo, di coinvolgente appassionamento agli eventi naturali.

Matrimonio sul mare: «I palmi blu/della baia/sognano relitti e isole/file di alberi maestri/nel vento si amano/e si separano//il vento increspa i tuoi/capelli/una piccola rete bruna/mi copra le guance/non vorrei mai liberarmene//o forse come nelle leggende/noi siamo i primi/due/ad abitare oltre i declivi d’Arabia/in un giardino di mele/serpente e raggi di sole cadono assieme nel torrente/eccoti qui/una luna verde/ti tuffi nella cabina della mia giovane barca» (pag.47)

In Hai Zi il sentimento della natura è irrompente, luci e ombre diramano il sentimento naturale in inesplorato sentimento amoroso che si perde in prospettive visionarie, e una cadenza magica sembra animare gli aspetti più segreti della realtà.

Cigno: «Di notte, sento il suono lontano di cigni volare oltre il ponte/ e il fiume nel mio corpo fa loro da eco/ Come volano sulle terre dei natali,/le terre del crepuscolo/ un cigno femmina si ferisce/ solo i venti mossi dalla bellezza si accorgono/ ch’è già ferita. Ma lei vola ancora./ E il fiume in me è troppo pesante/ pesante come un battente appeso ad una casa/ Così quando passano volando su quel ponte lontano,/non posso unirmi a loro in una eco di bel volo./ Volano con sembianza di neve greve sul cimitero/ nella greve neve nessuna strada/ conduce alla mia porta di casa/ i corpi non hanno porte/ han solo dita e si ergono nel cimitero,/come dieci candele di ghiaccio/ Sulla mia terra/sulla terra dei natali/ c’è un cigno ferito/ proprio come cantano le canzoni popolari». (pag.107)

In un tale cosmo anche l’idea della morte ha un fascino e magari un’ambigua attrazione. Composta proprio nel 1989, anno della morte – chiude la raccolta:

Poesia d’offerta: «Si appresta la notte, il fuoco torna lo stesso di diecimila anni fa/ fuoco custodito in segreto che brucia ancora invano /fuoco al fuoco, notte alla notte, eternità a eternità / la notte dalla terra s’innalza, ecco, ha oscurato il cielo». (pag.217)

Ho amato tutta la raccolta de Un uomo felice, difficile selezionare poesie. Di seguito alcune di esse e qui una selezione da Nuovi Argomenti.

Davanti al mare, sboccia la primavera

Da domani, sarò un uomo felice

nutrirò cavalli, spaccherò legna, girerò il mondo

da domani, penserò al grano e alla verdura

ho una casa, davanti al mare, sboccia la primavera

Da domani, scriverò a ogni parente

dirò loro quanto sono felice

la felicità a me raccontata dal fulmine

io la dirò a ogni uomo

A ogni fiume ogni montagna darò un dolce nome

Sconosciuto, benedico anche te

desidero tu abbia un radioso futuro

desidero coroni i tuoi sogni

desidero tu trovi gioia in questo mondo

io solo desidero davanti al mare sbocci la primavera.

(pag.193)

***

Io, e gli altri testimoni

Le stelle e i natii armenti

come splendidi rivoli di acqua bianca

corrono via

cerbiatti corrono via

mentre gli occhi della notte seguono stretti

Sulla radura ariosa scopro la prima pianta

i piedi entrano in terra

non si possono più estrarre

ecco, quei fiori solitari

sono le perdute labbra della primavera

i nostri giorni

lasciano ferite sul volto

perché per noi non c’è altro che possa darci testimonianza

io e il passato

dividiamo una terra nera

io e il futuro

dividiamo un’aria senza suono

Ho intenzione di vendere tutto

qualcuno faccia il prezzo

tranne l’esca e gli strumenti da fuoco

tranne gli occhi

occhi da voi picchiati a sangue

(pag.29)

***

A Kafka

i piedi di noce del prigioniero

D’inverno, il prigioniero che accende il fuoco

senza dubbio ha bisogno di calore

caro, com’è caro il fuoco di madre

Quando è schiacciato da decine di pannocchie sulla schiena

a terra, senza dubbio questo è

il campo di un contadino ricco

Quando lui pensa al cielo

senza dubbio il sole lo ustiona per intero

questo sole abbassa il capo, questi ceppi brillano ai piedi

senza dubbio ancora sono i suoi piedi, come noci

sepolte nell’acciaio del villaggio natio

acciaio d’ingegnere.

(pa.111)

***

Dunhuang

Le grotte di Dunhuang sembrano

tanti secchi di legno appesi

sotto il ventre di un cavallo

gocce di latte rintoccano nelle orecchie

come orecchie strappate su di una lontana prateria a un uomo

che arriva in questa grotta remota

sulle sue orecchie strappate

appesi vi sono fiori.

Dunhuang è una foresta

bruciata da mille anni

l’ultima foresta

in una valle sconosciuta

in cui ho scambiato grano e sale

Ho costruito grotte, prima di morire, e dipinto te

ultima immagine di un uomo bello

per uno scoiattolo femmina

per un’ape femmina

per renderle di nuovo gravide in primavera.

(pag.121)

***

Un giorno felice

– per gli autunnali alberi di sorbo

Amo il nuovo giorno infinitamente

il sole di oggi i cavalli di oggi gli alberi di sorbo di oggi

mi rendono sano ricco pieno di vita

Dall’alba al crepuscolo

un pieno di luce

migliore di tutte le poesie passate

la felicità mi trova

e dice: “guardate, questo poeta

è ancora più felice di me”

Nel mio autunno spaccato

Nell’autunno delle mie ossa spaccate

io ti amo, albero di sorbo!

(pag.147)

***

Agricoltori

Nel fiume blueggiante

lavo le mani

lavo le mani dalle antiche guerre

combattere è già qualcosa di lontano

di non più adatto

il mio sangue

afferra la mia preziosa spada

l’armatura

finanche la corona

per nasconderli tra alte montagne

carrozze da Nord

si arrestano nell’affetto della terra gialla

ma la terra tramandata di generazione in generazione

sta dormendo nel sacco di semi

(pag.21)

***

In mare

Tutti i giorni son giorni in mare

povero pescatore

grumi di carne come una fune maldestra

lanciato sulle onde

vuole afferrare terre lontane

oggetti luminosi

anche solo i finti sorrisi del sole

ma afferra solo assi di legno marce:

capanne, barche e bare

dorsi di pesci migrano in branchi

senza fine e senza inizio

della giovinezza solo si può dire

quanto sia fragile

(pag.27)

***

Natura

Lascia che io dica

è una donna forte e bella

pesciolini blu sono i suoi orci

e sono i suoi svestiti abiti

lei sa amarti con la carne

nelle canzoni popolari da tempo ti ama

Guardando in alto in basso

talvolta ne accarezzi il corpo

seduto sul tronco la baci

ogni foglia è le sue labbra

ma non la vedi

come sempre tu non la vedi

ma lei da lontano ancora t’ama.



(pag.33)

f.s.

______________________________

Tutti i numeri di CRESTOMAZIA. (retroguardia@libero.it)