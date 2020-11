Silvia Palatini. Poesie

Frühling con frusta



Vieni, allegrezza:

è primavera, e le finestre

aperte origliano

sul mondo.



Se mi distendo

sul giaciglio

familiare

vieni,

il tenue

gesto del corpo

che si posa

conduce con sé

l’amore.

Il fondo tempo

concede pochi

istanti di

denso concetto;

scavato in lucente

metallo

splende lo smeraldo

del sogno.

Quando la storia

traccerà il solco indelebile

con morte estenuata

la poesia dalla piaga

aperta (sia

il costato di Cristo, sia

la bocca vermiglia socchiusa

sull’assurdo che

atterra) sprigionerà

il suo caldo lamento.



Il corpo intento attende.

Poesia, sorella

di terrestre grazia:

tu sempre tornerai

a lambire le piaghe

del corpo disteso.

*

Effimero



Liberandoci passiamo.

Stringendoci mani

e sorrisi amari

che solcano il volto.

Stupendi assorti

passiamo

inosservati.

Liberamente, andiamo!

La meta è una

che veglia e ostenta

la bocca sdentata.

*



Serenità



Resta, dunque.

Il sole è poco,

che ci illumina

e altre verità

chissà quando

visiteranno

questi deserti luoghi.



Qui non resta

che il barlume

di un sentimento.

Soffia, vedi

che il fuoco

si va

lentamente

spegnendo.



Le stanze ripetono

una nenia stonata.

Il sole cala dietro

l’orizzonte

che azzurro

vide i nostri occhi

aprirsi al

giorno. Fra sogni

destati or sonno

vero li accoglie.



Ma tu non

dormire. Gli avi

narravano in sere

come questa

ogni speranza;

e propiziavano ardenti

la ricca messe. Leggevano

negli astri degli occhi

dei figli

un chiaro futuro.



E umani come bestie

morivano; in sere come questa

semplici storielle

(parole, parabole)

stornavano la dolce paura

d’essere al mondo.

*

«In questo libro c’è tutta la vita di Silvia: “vita onnipresente schiva”. […] Il Novecento è scaduto ma il testamento (del secolo), nel bene, nel male, nella verità e nello sbaglio, è ancora a portata di mano. […] Le citazioni, i ritagli, i trucioli di memoria coprono solo in parte il silenzio che il poeta costruisce intorno a sé, come esercizio di riflessione, nella speranza che dal silenzio rispunti la voce, che la voce sia il bozzolo di tentazioni ritmiche, perché no narrative?, pronte a sfociare nelle acque un po’ torbide dell’esperienza letteraria. […] Con versi rapidi, quasi fugaci, Silvia Palatini insegna al lettore (e al poeta) che la paura non è un sintomo di vergogna, da eludere, o rinnegare. È una porta, una culla di gesti e di immagini. […] Anche il pensiero è un’attività creativa, come la musica, come il racconto. Nelle sue veglie, nelle sue insonnie, nelle sue instabili apparizioni, detta al poeta versi chiari, forti, veloci […]. Chiede al lettore una voce vibrante, anche virile, educata agli sbalzi, ai dislivelli del sentimento.» Giulio Ghirardi



Silvia Palatini, La dolce paura, Ibiskos Editrice, 2000. Postfazione di Giulio Ghirardi. In copertina: Franco Anselmi, Ballum Sanvictensis (particolare), 1998.

*

Silvia Palatini (Pieve di Cadore, 1968) si è laureata in Lettere all’Università Ca’ Foscari di Venezia, lavorando poi nella scuola. Ha pubblicato, con Ibiskos Editrice, due libri di poesia – La dolce paura, 2000; Ho ricordato il futuro, 2009 – e una breve raccolta di saggi sul rapporto fra silenzio e parola che prende le mosse dalla sua tesi di laurea in estetica (La voce all’ascolto. Variazioni su Turoldo, Pasolini, Dostoevskij, 2002).

Giulio Ghirardi (Venezia, 1944-2014) ha pubblicato raccolte di versi – da La penna d’oro (Rebellato, 1979) fino a Sillabe indipendenti (Gangemi, 2014, con un saggio di Renato Minore) –, prose (Teatrino tascabile, Gangemi, 2011) e scritti d’arte (Appunti e contrappunti, Marcianum Press, 2014).

(a cura di Giovanna Menegus)