Lirico terapia. Giovanni Giudici, La vita in versi

Metti in versi la vita, trascrivi

fedelmente, senza tacere

particolare alcuno, l’evidenza dei vivi.

Ma non dimenticare che vedere non è

sapere, né potere, bensì ridicolo

un altro voler essere che te.

Nel sotto e nel soprammondo s’allacciano

complicità di visceri, saettano occhiate

d’accordi. E gli astanti s’affacciano

al limbo delle intermedie balaustre:

applaudono, compiangono

entrambi i sensi

del sublime – l’infame, l’illustre.

Inoltre metti in versi che morire

è possibile a tutti più che nascere

e in ogni caso l’essere è più del dire.”

L’inizio del testo è perentorio: “metti in versi la vita”. È un appello a fare ordine nel caos, a ricavarne un cosmo che può essere opera solo dell’arte o della fede. Tutti noi soffriamo a causa di nodi irrisolti, di ferite non rimarginate, per l’incapacità di dare un senso a frammenti dissociati dell’esistenza quotidiana. La poesia compie il miracolo di dare una forma a questo magma, anche grazie alle sue tecniche più note: il ritmo, la rima, le figure retoriche. È noto, in parallelo, il potenziale terapeutico del diario, che mette ordine nel groviglio di pensieri e sentimenti che rischiano sempre di creare, nell’anima, ingorghi e labirinti senza uscita.

“Trascrivi[…]l’evidenza dei vivi”. Noi vediamo il mondo in una modalità che ci appare evidente, inappellabile. Fatichiamo ad accettare un’idea diversa da quella che possiamo constatare “con i nostri occhi”. Potremmo, in questo senso, fare davvero un quadro del mondo senza omettere alcun particolare, dal nostro punto di vista. Ci sentiamo sicuri della nostra ottica, e cerchiamo conferme per una interpretazione che diamo, spesso, per scontata. Il poeta, tuttavia, consiglia di “non dimenticare che vedere non è sapere, né potere”: è la saggezza di chi conosce i limiti della propria prospettiva, e per questo relativizza le proprie conclusioni. “So di non sapere”, sosteneva Socrate; don Tonino Bello, da parte sua, ammoniva a non cercare i segni del potere, ma il potere dei segni. Precisamente questo è il compito della poesia: fornire un angolo visuale inatteso e imprevedibile, arricchendo la vita di un vocabolario prima sconosciuto.

La poesia aiuta a essere se stessi in quanto stimola la creatività: l’io autentico non è inflessibile e ostinato, ma in grado di cogliere sfumature sempre nuove.

Nel mondo si trova tutto e il contrario di tutto: si intrecciano fili che sembrano, a volte, inestricabili, contraddizioni più o meno apparenti, fatti e misfatti che coprono tutto lo spettro del possibile, dall’”infame” all’illustre”. Spesso solo l’unione degli opposti permette di comprendere l’incomprensibile, e la poesia è specializzata in cortocircuiti vertiginosi e sorprendenti.

La sapienza del poeta supera questa conclusione già geniale, perché ricorda che è più facile morire che nascere e che l’essere è più del dire: la creatività, che mette la vita in versi, mette noi al mondo, e vi ricorda che nessuna parola potrà sostituire la vita, ma solo renderla più umana. L’arte guarisce, libera, consola: e non è poco.