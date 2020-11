Poesia italiana del XXI secolo

Massimo Sannelli è nato ad Albenga (SV) nel 1973. è stato allievo di Edoardo Sanguineti. Agisce come performer, musicista, grafico, autore. Dal 2013 diffonde il suo lavoro metrico, in versi o in prosa, con il marchio indipendente Lotta di Classico (www.massimosannelli.net/2017/04/e-books.html). È parte del duo AnimaeNoctis con Silvia Marcantoni Taddei (www.animaenoctis.net): l’ultimo lavoro musicale è Elul 3830, un concept album dedicato alla caduta di Gerusalemme nel 70 d.C.

Ora c’è tanto strumento dolce per non pensare.

Rubo tutto al mese luglio. Ascolto l’indecenza

dei rifiuti: è buona. Rubo suoni al suono, piume

alle piume, potenza alla potenza. Rubo e rinasce

una paura antica: «dove vuoi arrivare?».

Ho trovato una luce: è gentile, ma è leggera

di nuovo e bianca nella pelle, come perle,

e ha l’età della mia età magnifica e mangiata: 23

anni. Licenzio queste note di virtú

trovata ora. Voglio perderle ancora.

Cosí Dogville è una realtà.

Dogville è piatta e Dogville è da uccidere, in nome dello stile

casto. Dogville è dove si risponde alla pietà.

*

io mi prego di essere, tu ti preghi

di reggere tutto; io mi prego di amare

molto te, molto tutto, tu ti preghi di vivere

la luce buona. io mi prego di andare, molto

per molti; tu ti preghi di cogliere

i frutti rari e il suono largo e lungo

del primo giorno. io mi prego di amare

l’isola oggettiva della musica, la lei, la légge tutta. ho fiori e date e dati

e lana e pane, e strada molta e luce dei libri, come

una volta; la sera mi stringo

al braccio della forza; la notte scrivo come ora; piove

non dolcemente, ma piove; ancora e ancora una

soluzione: sarai velluto, sarai molto fluido, materia e voluttà.

[Nota. In ebraico pregare è un verbo riflessivo: pregarsi. Ne parla Haim F. Cipriani, Schiudi le mie labbra, Giuntina, Firenze 2018]

*

la notte dopo la marcia della memoria;

questa notte non cercherete Chiabrera,

ma muri (e un giorno Metastasio sarà metallo

puro). (E una lettera scritta sale nell’aria, va

nell’aria).

Caos è un minuto, raro: poi la pace. Una matrice morbida alla mente

è il pianoforte o Kafka in un teatro. L’insieme vario

ti aspetta, come il prisma; tu sei amato, finalmente ami.

*

La paura rinasce e la melodia vince. Non più melodramma. Metastasio si trasforma in metallo. L’Anima-Regina non teme la luce e la creatività, e una mattina si sveglia e vede. Vede perché vive tutti gli aspetti del prisma che è, e ha nella luce lo specchio del suo prisma. L’arcobaleno personale di un’identità fluida si riflette nell’«isola oggettiva della musica», in una pelle di perle, nella preghiera dell’ebraismo che non cerca forza (solo) dall’esterno, ma dall’interno. Dall’esterno, solo l’amore, finalmente. Le note del tema si perdono e si ritrovano, come i libri e il cibo tornati dalla strada. «Dogville è una realtà», la scrittura è performance, la vita è performance, la performance è vita. Massimo Sannelli non cerca la carta, la carta arriva dall’immateriale, diventa libro e cibo autoprodotto, e cinema. Una memoria tra Luzi e Sanguineti si rinnova nelle sinapsi del presente. Da musicista, Massimo conosce la partitura: il limite nel numero dei suoni, l’infinità della combinazione.

(Silvia Marcantoni Taddei: www.silviamarcantonitaddei.net)