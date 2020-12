Le sofferenze sono un’offerta per gli altri: agiscono misteriosamente per la loro salvezza. Per questo, in Cristo, non c’è sofferenza senza gioia. L’amore è gioioso, o non è. Rallegrati, Addolorata. Com’è possibile? Nulla è impossibile a Dio.

