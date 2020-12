Giulio Regeni e il dio quattrino

di Antonio Sparzani

In edicola vendono un libro di Papa Francesco, intitolato “Ritorniamo a sognare”, fascinoso titolo: l’ho comprato e ne ho letto finora circa due terzi, cioè i primi due capitoli, su tre in tutto. Credo che nessuno dei predecessori di Bergoglio avrebbe scritto qualcosa del genere, ancora un segno che egli è una persona piuttosto diversa dal solito; certo, il “solito” non esiste perché tutti i successori di Pietro sono stati differenti l’uno dall’altro, Bonifacio VIII e Giovanni XXIII non credo abbiano avuto molto in comune, ma quello che voglio dire è che questo Francesco mi sembra proprio una – bella e interessante – novità, in particolare per me che non ho una sconfinata ammirazione per la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, in quanto Istituzione, che già la qualifica “istituzione” mi dà un po’ di brividi. Inutile aggiungere che poi dentro ogni istituzione ci possono essere delle persone straordinarie e credo che noi di LPELS ne sappiamo qualcosa…

Non mi azzardo certo a recensire il libro, ma ne voglio tirar fuori uno tra i molti insegnamenti, uno che sembra banale, ma che, se applicato coerentemente nella pratica quotidiana e anche politica, lo è molto meno. Si tratta dell’ammonimento che il dio quattrino non deve prevalere sul dio umano, detto meglio, che le ragioni economiche non devono prevalere mai sulle ragioni dei diritti umani. Voglio alludere al caso di Giulio Regeni, oltre che dei suoi sfortunati ma coraggiosi genitori (Si tenga poi ben presente che il caso Regeni non è certo un caso isolato, vedere ad esempio questo articolo del Guardian: https://www.theguardian.com/world/2020/dec/11/not-just-giulio-regeni-hundreds-have-died-in-egyptian-custody-says-report.

Adesso che la magistratura italiana, senza alcuna significativa collaborazione da parte di quella egiziana, ha appurato una così dolorosa verità sulla fine di questo nostro ragazzo, improvvidamente inviato in Egitto da una accademica britannica (a proposito del cui ambiguo comportamento si veda oggi su Repubblica questo), adesso che abbiamo testimonianze degne di fede di quel che gli è stato fatto, che facciamo? Certo, doverosamente celebriamo il processo in contumacia ai feroci aguzzini di quel paese, che peraltro immagino se la ridano allegramente pensando che ciò non avrà sulla loro vita alcuna conseguenza materiale, se non quella di una ulteriore vergogna, ammesso che ne provino già qualcuna.

Ma uno stato sovrano mi pare abbia vari modi di fare pressione su un altro stato sovrano, in questo caso l’Egitto, retto da un certo Abdel Fattah al-Sisi che ha conquistato il potere con un golpe militare il 3 luglio 2013, rovesciando il precedente governo di Mohamed Morsi. Oltre ai modi tipicamente diplomatici, richiamare il nostro ambasciatore, espellere l’ambasciatore egiziano, c’è il modo economico che con queste persone, che non leggono i libri di Francesco, potrebbe essere l’unico efficace. Se smettessimo di importare merci dall’Egitto? Se smettessimo di fornire loro armi da guerra (al momento due fregate, che nome ben scelto!), cosa succederebbe? Se il nostro integerrimo Conte o l’ineffabile ministro degli esteri Di Maio dicessero delle parole un po’ forti? Loro sanno certamente come si fa. Ma tutto ciò toccherebbe appunto il dio quattrino, che, come in ogni sistema capitalistico che si rispetti, viene prima di tutti quegli altri.

Piccola postilla: l’illuminato presidente di uno stato, nostro “amico” e confinante, Emmanuel Macron (a proposito, apprendo da Wikipedia che egli, in quanto presidente della repubblica francese, è anche automaticamente coprincipe di Andorra e protocanonico d’onore della basilica di San Giovanni in Laterano; lo saprà Francesco?) ha ricevuto nei giorni scorsi al-Sisi all’Eliseo con tutti gli onori e gli ha conferito la Gran Croce della Legion d’Onore, massima onorificenza francese e, quel che è ancora più ridicolo, un po’ se ne è vergognato, tanto che non si trova sul sito dell’Eliseo il filmato di tutta la sontuosa cerimonia, che invece i giornalisti francesi si son dovuti andare a guardare sui siti della televisione egiziana che evidentemente lo riportava in gran pompa. Cerimonia ora visibile anche sul sito di qualche giornale italiano.

Viviamo su un pianeta governato da Trump (ancora per un mese abbondante), Putin, Bolsonaro, Xi Jinping, al-Sisi, Lukashenko e compagnia cantante; Macron ci sta giusto bene (vedi oltre al resto il recente progetto di legge su la sécurité globale).