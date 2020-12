Lirico terapia. Mia Couto, Identità

Identità

Devo essere un altro

Per essere me stesso

Sono briciola di roccia

Sono il vento che la consuma

Sono polline senza insetto

Sono sabbia che sostiene

il sesso degli alberi

Esisto dove mi disconosco

aspettando il mio passato

anelando alla speranza del futuro

Nel mondo che combatto

muoio

nel mondo per cui lotto

nasco

Mia Couto, scrittore e biologo mozambicano, tocca in questi versi il punto cruciale della nostra dinamica interiore:!non è un caso che il titolo sia proprio Identità.

“Devo essere un altro / per essere me stesso”: Martin Buber, nel suo libro più importante, individua il percorso di crescita umana nel “cammino dell’uomo” dall’io al tu. Finché non sorge questa prospettiva, propria dell’amore, non possiamo dire di essere noi stessi, restiamo attaccati al nostro io, per i motivi che possiamo intuire (piacere, paura, possesso…). Solo un tu sentito come amore può vincere questa dipendenza.

“Sono briciola di roccia”: torna, come abbiamo visto altrove, l’unione degli opposti: fragilità e forza, precarietà e sicurezza, inconsistenza e spessore. Solo nella coincidentia oppositorum si trova la verità della condizione umana.

“Sono polline senza insetto”: l’io ha bisogno di superarsi in qualcosa che lo trascenda, altrimenti è sterile. Quando nella vita si sperimenta il grembo sterile, bisogna invocare il miracolo della fecondità.

“Esisto dove mi disconosco”: una sintesi estrema del passaggio di stato di cui sopra, la trasfigurazione in una realtà inedita, che nasce sulle macerie dell’autoaffermazione. Staccandoci dai territori del pretendere-possedere-giudicare pensiamo di perderci, mentre è l’unico modo per riuscire a ritrovarsi.

“Nel mondo che combatto / muoio / nel mondo per cui lotto / nasco”: la transizione dall’antagonismo alla lotta per la vita è l’aspetto sociale della crescita, dalla sopravvivenza del più forte alla collaborazione solidale, capace di costruire grazie alla “speranza del futuro”. In pochi, esili versi, Mia Couto ci ha dato una indicazione preziosa di cammino.