Lirico terapia. Sebastiano Vassalli, La poesia oggi

La poesia oggi

Ci sono persone ovunque, anche in questo paese,

Che siedono attorno a “tavole rotonde”,

Che prendono e danno premi, che scrivono

“La poesia oggi” oppure “la funzione del poeta”.

Della funzione del poeta non saprei dire nulla;

La poesia oggi – questa sì, io la posso indicare,

Sta nei grandi magazzini, nei settimanali illustrati,

Nella pubblicità al cinema, nelle facce della gente

Che vede le famose cortigiane, gli animali lussuosi e splendidi

Che instillarono nel cuore del “poeta” l’Ideale lontano,

Per cui in milioni morirono o delirando vissero,

Passare dalla saponetta al vinello toscano

All’abito già pronto, imprimersi in suggerimenti

D’un amore lontano su birra o su profumo

Risciacquar pavimenti o sturare un lavabo

– La gente guarda e tace, entra al supermercato.

Questa poesia di Sebastiano Vassalli, passato attraverso le turbolenze dell’avanguardia, è esemplare per la capacità di trovare nessi significativi e a volte folgoranti con l’attualità, nel difficile connubio fra tempo ed eterno.

Il piglio ironico prende di mira le persone che “siedono attorno a tavole rotonde,/ Che prendono e danno premi, che scrivono/

“La poesia oggi” oppure “la funzione del poeta”. Vengono in mente i girotondi di parole che lasciano le cose come stanno, incapaci di incidere minimamente nella realtà della vita quotidiana. Vassalli non può dire nulla della “funzione del poeta”: le cose che contano non hanno una funzione, ma entrano nella carne e nel sangue dell’esistenza con i suoi dolori, le sue gioie, le sue contraddizioni. La poesia aiuta a vivere, è terapeutica, perché non si pone come un farmaco somministrato dall’esterno, ma perché sgorga dall’intimo, come un’eco di ciò che in qualche modo è già dentro di noi.

Si comprende allora la carica polemica che individua la “poesia oggi” “nei grandi magazzini, nei settimanali illustrati, / Nella pubblicità al cinema”. L’ironia diventa sarcasmo quando evoca “le famose cortigiane, gli animali lussuosi e splendidi”, l’ideale “per cui in milioni morirono e delirando vissero, / passare dalla saponetta al vinello toscano”. Il cortocircuito fra l’ideale per cui in milioni morirono e il vinello toscano basta da solo a giustificare l’esistenza della poesia, l’unica arte, forse, a portare in sé una tale potenza di demistificazione. Oggi serve soprattutto questo: creare uno sfondo alternativo alla pubblicità, ai messaggi subliminali portatori di un pensiero inconsistente, che rende sudditi obbedienti del sistema economico. La poesia è come Davide di fronte al gigante filisteo, ma le pietre e la fionda di cui dispone sono un’arma micidiale per abbattere il nemico disumanizzante. Tutto è lecito, di fronte allo spettacolo che abbiamo davanti agli occhi: “- La gente guarda e tace, entra al supermercato”.