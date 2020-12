Gianluca Ciuffardi, Tommaso Perissi, il coraggio delle emozioni (al tempo del coronavirus)

di Tommaso Perissi

Il coraggio delle emozioni (al tempo del coronavirus) – Meltemi 2020, pp. 196 – è un libro pervaso da una vena di ribellione contro l’eccessivo riduzionismo con cui la società, e finanche alcune derive della scienza, guardano all’uomo. Proprio in quelle emozioni che si vorrebbero cancellare dalla nostra mente, come la tristezza e la paura, è sepolto un patrimonio di risorse in grado di guidarci verso la completezza della nostra esperienza di vita e di orientarci al superamento delle difficoltà attraverso il famoso concetto di resilienza. Questo tipo di emozioni infatti, dette negative, a breve termine ci orientano all’interruzione della nostra attività sganciandoci dall’assillo dellaperformance, rendendo possibile l’ atto creativo insito nell’assunzione di una distanza dalle cose in vista di un mutamento del nostro rapporto tra noi e il mondo. Tutto questo, rapportato alcontesto drammatico della pandemia da covid-19durante la quale queste pagine sono state scritte, potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza per non farsi travolgere dalle ricadute di ciò che sta succedendo. Nel libro c’è infatti un focus che riguarda tale situazione: viene analizzato tra l’altro il ruolo dello stress sulla salute umana attraverso la presentazione di alcuni studi e si fa ricorso al concetto di bias cognitivo per tentare di spiegare la forse eccessiva stigmatizzazione ad opera dei runners che è stata messa in campo durante le prime settimane della pandemia. Il filo rosso della trattazione è il ricorso a richiami letterari, cinematografici e teatrali.