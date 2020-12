Poesie per dicembre

Passare in treno i boschi spogli di robinie,

i campi irti d’erba e stoppie

dalla notte assiderate

è come

attraversare un sogno



– e basta un magro ciuffo di betulle

a fingermi la taiga intera, la

Transiberiana



prima che Milano si materializzi

e il giorno



*





I trentenni e passa

che s’aggirano intorno al Duomo

con berretti da sci

a pompon

multicolore.

La più rigida, tronfia

matrona di provincia

che in treno legge

il romanzo erotico del momento.

L’evanescente ricciutissimo – un soave Branduardi senza violino –

che si capisce poi essere il prete venuto

per la benedizione di Natale,

ma dal gesto rituale imbarazzato

dichiara il luogo in sé

già più che santo



Sparigliati tutti i codici,

quali che fossero:

e io qui che ancora m’ostino

a scrivere in versi,

a contare sillabe e accenti,

uno a uno…





*





Dopo giorni di nebbie intorno ai boschi

alzando gli occhi in certe vie

d’alti palazzi color crema

lassù sopra i passanti vedi



un fiume azzurro scorrere



solcato da spume candide di nubi,

e antenne nere,

alberi di nave



nel cielo

d’oro

di dicembre





*





a V., me stessa e altri





È eguale dunque

la storia di tutti i poeti –



stessa ferita d’origine (e orgoglio),

stessa ferocia implacata, poi,

in ricaduta

lungo gl’infiniti giorni d’una vita



– e questo stesso unico ciclamino bianco

che palpita cieco innocente

nel sole basso

di dicembre





*





Tra i bagliori e la foschia

del sole morente nell’anno



dicembre è un turgido frutto di ghiaccio



cristallo azzurro

arde

coi brividi vermigli – il traslucido mistero –



d’una grande

melagrana

spaccata





*





(dicembre: le micropolveri in fumo denso)



Che cosa leviamo al cielo

da questa nostra bassura umana

pianura padana

dolcissima terra pedemontana



gas e veleni in luogo d’incenso,

e un frastuono in luogo di canto:



al mare ai pesci le microplastiche,

alla notte e all’altissimo

festoni di luminarie spastiche





*





Ma chi l’avrebbe immaginato mai

che l’anno dovesse, guarda, poi annegare

in tanta grigia pioggia sulle strade,

fra tutte queste

luci blu

da lunapark globale



– ché a Natale ci vuole il fuoco

e una candela, una –



non quest’intermittenza isterica frenetica

di obesi babbinatale

sulla sedia elettrica





*





A ogni curva della strada

l’enorme luna invernale,

ventre gravido,

sulla terra pesa, tra i neri boschi



A ogni notte perde un’unghia di luce

– ignorandosi, col cielo si sfalda



A ogni sguardo è ombra, assenza





*





La luce della neve

vegliando la notte intera

dai riquadri

alle finestre



La notte è bianca

d’ossa uova e grasso,

pietre pelliccia e piume di cigno,

d’anitra,

i cari morti

e i vivi



Inquieta, infinita attesa d’alba, o sonno –

ma è alba, barlume,

l’intera notte:

pareti di roccia,

neve, luna

non dormono: emanano luce



Vegliando la notte intera



– cane accanto al fuoco,

fedele a fianco a un altare –



l’anima è cosa sottile

come i vetri

alle finestre





***



Giovanna Menegùs, testi tratti da L’occhio fotografico (Macchione Editore, Varese 2018, postfazione di Antonio Fiori) e un inedito



Immagine: Kateryna Ivonina, A Pomegranate