Lirico terapia. Giovanni Raboni, Ho amato vivendo.

Ho amato vivendo

Ho amato vivendo degli animali, non gli animali. Adesso, nel ricordo, non ne amo nessuno, come se a bordo

dell’arca in viaggio verso più ospitali

silenzi ci fosse posto soltanto

per creature fatte a somiglianza

di mio padre e mia madre. La vacanza

da quello che siamo più di quel tanto

non può durare, e uno sente il fiato del buio sul collo non sa che farsene

dello charme dell’innocenza, dei traffici

con il bello e la grazia a buon mercato

dice addio senz’ombra di rimpianto e agli dei senz’ombra che ha avuto accanto.

Una poesia che penetra come una lama nel ventre molle dei luoghi comuni, questa di Raboni. In pochi versi, ben calibrati dalla sua arte finissima, smantella il castello di carte degli snobismi di turno, delle sensibilità morbose che perdono di vista l’essenziale. E qui di essenziale si tratta: la farsa “non può durare”, nell’arca della coscienza solo l’autenticità umana si salva dal diluvio del non senso.

E una lama di rasoio è anche la “vacanza da quello che siamo”, come ci fosse un turismo che invece di evadere dalla città evade dalla vita.

Quando sentiamo “il fiato del buio sul collo” non possiamo più permetterci di gigioneggiare nel paese dei balocchi, trastullandoci con la bellezza a buon mercato, la realtà a una dimensione degli “dei senz’ombra” che troppo spesso ci sono “accanto”: quando ci si dirige “verso più ospitali silenzi” il catalogo del kitsch risulta tristemente inservibile e scaduto.