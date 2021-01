Poesia italiana del XXI secolo

Enzo Mansueto è nato a Bari nel 1965, è poeta, critico letterario e musicale, saggista ed insegnante. Ha pubblicato le raccolte poetiche Descrizione di una battaglia (Scheiwiller 1995) e Ultracorpi (Edizioni d’if 2006). Nel 1980 fondò, con Davide Viterbo, la band post-punk The Skizo. Nel 2010 ha pubblicato per le edizioni d’if, Scassata dentro, opera interessante in versione cartacea e sonorizzata, con la collaborazione di Davide Viterbo e Angelo Ruggiero. Collabora con le pagine culturali del Corriere del Mezzogiorno.

Nel tubo all’ora di punta

Balbettano barbariche parole

mutole, voci disossate, sfiati

fritti, scassati, sfatti, (articolati?),

bestiole sole.

*

La lingua dello Jago

Lo chiamano lo Jago, in gergo, il posto:

là si occultano i morti, i corpi, i resti,

là troveresti, manco lo diresti,

l’abito più giusto e fuori costo.

Lo lecca nella sera un gusto tosto

di criminalità e di sottovesti,

di gomma e vasellina e di pretesti

per plastinare in gin il cuore arrosto

dell’amante. Mentre il bus della notte

taglia insettone la strada centrale,

nei vichi si consumano le lotte

di lingue mute in un rapporto orale

donate a chi alla fine se ne fotte

della parola in giacca e funerale.

*

(sestina semianagrammata)

E tutta questa cosa che qui resta.

Che rimane. Sepolta nella selva.

Dissepolta. Per caso. Alla tersa

marina dello sguardo. Ma a che valse

la lacrima. Il sepolcro. Solo stare.

Lontane ormai per sempre, quelle salve.



Salvate dalla selva. Solo salve,

perché finite. E tutto ciò che resta,

ristagna appeso a un gancio. Così. Stare.

Scolare. Prosciugarsi. Nella selva

di salme del ricordo. A cosa valse

lo sbattersi dell’anima non tersa.



Anime salve? Andate. Non più tersa.

Questa che resta. Non anima. Salve.

Andata. Ormai per sempre. Se mai valse

dire per sempre. Se vale. Se resta

e finisce. Comunque. Nella selva.

Agganciata la salma. A questo stare.



All’occhio cavo appare il duro stare

uno strisciare il muro. Altro che tersa

la stanza. Una mattanza. Orrida selva

di salme. Mezzo sepolte. Alme salve

smarrite. Chissà le altre. Se anche resta

memoria di chi resta. Se gli valse.



Appesi a un gancio. In fila. A questo valse

crearsi l’anima. Che scola. In questo stare.

Attendere. Lo scarno. Ciò che resta.

Squartato. Infine. Lama. Affila tersa.

Tanto lima che spare. Tra le salve

cose. Finite. Infine. Appare. Selva.



Oscura infine. Appesa in questa selva.

Dondola ai bronchi. Fine. A che gli valse.

Rantola. Rantola. Scompare. Salve

le altre. Forse. A restare. Ancora. Stare.

Tanto per stare. Appese un po’ alla tersa

luce del giorno. Infine oscura. Resta.



Una selva di lettere che resta.

A che valse la voce. Appena salve

quelle. Questa un po’ a stare. Forse. E’ persa.

Ultimi e alienati, atmosfere metropolitane, afasie tecnologiche, ritmi notturni, versi autoptici. La poesia di Enzo Mansueto sembra fuoriuscire da un metropolitana punk, eppure possiede una freschezza post-moderna, inclassificabile nella sulla collocazione obliqua e trasversale rispetto agli stili, alle scuole, ai contenuti. E dunque non è affatto un caso che essa si connette agilmente con altre forme espressive come la musica e la pittura.