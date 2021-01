Gesù ci esorta a non giudicare. Lo fa per un motivo semplice: non conosciamo noi stessi, come possiamo presumere di giudicare gli altri? Non dimentichiamo che il Vangelo non è moralismo, ma lo specchio delle cose come stanno.

Condividi:

Tweet

E-mail

Stampa

WhatsApp

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati