Lirico Terapia. Davide Rondoni, Voler bene a una persona.

Voler bene a una persona

Voler bene a una persona è un lungo viaggio –-

rupi, cadute d’acqua e bui

improvvisi, dilatati

il chiuso di foreste,

lampi a volte

sul silenzio così vasto del mare

e strade sopraelevate, grida

viali immersi all’improvviso

in una luce sconosciuta.

Voler bene a uno, a mille, a tutti

è come tener la mappa del vento.

Non ci si riesce ma il cuore

me l’hanno messo al centro del petto

per questo alto, meraviglioso fallimento.

Sugli altipiani di ogni notte

eccomi con le ripetizioni e le mani rovesciate della poesia:

non farli stare male, sono tuoi, non farli andare via

La poesia è contraddizione, unione degli opposti, come la fede. In questo senso, solo la religione e l’arte possono pacificare le tensioni umane, risolvendole a un livello superiore. Un esempio significativo è questo testo di Davide Rondoni. La lunga frase iniziale è un susseguirsi di contrasti che esprime perfettamente le forze che si agitano nei sentimenti riconducibili all’amore. Le difficoltà e le sconfitte, che scoraggerebbero gli animi segnati dall’inconsistenza, sono in realtà un “meraviglioso fallimento”. L’amore è perdersi e poi ritrovarsi, come abbiamo visto nella poesia di Mundula, L’introvabile dove. “Chi vince è perduto”, scrive De Gregori nella canzone dal titolo Cardiologia. Siamo incapaci di amare come vorremmo, ma ciò ha una ragione: c’è qualcun altro a cui spetta completare l’opera. Lo si chiami come meglio si crede, il credente lo chiama Dio: “non farli stare male, sono tuoi, non farli andare via”.