Lirico terapia. Pietro Zovatto, Verso dove?

Verso dove?

Diventiamo adulti

per un breve istante

se la sorte

ci estrasse alla vita.

Quando hai guardato

tutte le cose della terra

e sopra le stelle

e ogni creatura

rifatta in armonia

nello splendore del bello

è ora di andare

alla ricerca di un altro

appiglio nelle frontiere

dell’assoluto silenzio.

I santi e i profeti

con più forza cantino

quest’uomo che geme

esiliato in non so quale

taverna oscura. Se

hai questo desiderio

arcano sei maturo

per passare all’altra

riva, dice l’operaio

buono di Nazareth.

Come sempre, ogni lettore è libero di interpretare secondo il suo personalissimo punto di vista. A me pare che si tratti, qui, di una svolta decisiva nella vita: dall’esperienza della bellezza e della bontà, i primi gradini della crescita spirituale, al mistero di una verità che sfugge alle rappresentazioni, e coincide col silenzio. Il termine tecnico, al riguardo, è teologia apofatica, la quale non può dire ciò che è, ma quello che non è. Prima o poi ci ritroviamo tutti su questa riva estranea ai soliti approdi, non fosse che nel momento della morte. Allora cercheremo “un altro appiglio”, una salvezza “altra” rispetto alle nostre sicurezze.