Poesia italiana del XXI secolo

Maria Grazia Palazzo è nata nel 1968 a Martina Franca, dopo gli studi classici e di Giurisprudenza ha esercitato per lungo tempo la professione forense. Vive a Monopoli dal 2006 ed a partire dalla seconda laurea in Scienze Religiose (2015) è impegnata nella costruzione di un nuovo percorso lavorativo e creativo. Dal 2014 infatti è mamma adottiva di Amit. Attualmente è insegnante precaria di religione cattolica. Ha esordito in poesia con la sua prima raccolta Azimuth, Lietocolle, 2012. Ha pubblicato di seguito In punta di piedi, Terra d’ulivi, 2017, e nel 2018 il poemetto Andromeda, I Quaderni del Bardo di Stefano Donno. Nel 2020 il suo ultimo lavoro in poesia, Toto Corde è stato pubblicato con La vita Felice. Sta lavorando alla riscrittura di un saggio dal titolo Per un’ermeneutica delle differenze, che tenta di tener conto anche di alcune prospettive degli studi di genere nella teologia delle donne.

Toccata e fuga nella ferita impressa tra terra e cielo,

negli strappi della storia – ché non esiste

prosa già scritta, conclusa – e tutti siamo il doppio.

di una poesia follia, aliquis dixit, e il suo contrario.

E in questa persistenza di opposti

gettarsi fuori dalla mischia dei caduti

della specie disumana a reclamare giustizia

posticcia. Non per tutti è il respiro del bosco.

Ho visto uno squarcio nell’abito della festa,

fare il giardino di fine estate amaranto.

Una foresta bianca certa come la morte,

pronta a raccogliere impronte.

Forse ogni consegna destinale è sospesa

Come un’edere serpentina sul mondo. Già

e non ancora, memoria bifronte originaria,

calco testaspallemani annuncia liberazione.

*

Scoppia il cuore, lucelampo amplificato

In una rincorsa luccicante di serepente,

quel coacervo di tempogroviglio,

occhi cavato di falco di mare.

Nella riserva di flutti marini

Ribollono destini cinerei

In fucina di sole denso,

a cogliere frutti maturi.

Contadini del vento flutti di grecale.

C’è un bosco sacro di ulivi

per ogni perdita del corpo

finito a terra stremato.

*

Nel culmine di una demolizione edipica,

dannata narrazione di cinico potere, ogni storia

di eroismo perdente. Bianca grande pupilla riemersa,

tra alta e bassa marea, fulgida scintilla oltremateria.

Moby Dick ci porterà fortuna o un sonno senza ritorno.

In un sud di mondo il fragore di un’onda di Magna Grecia,

taglio vivo della coscienza, dieresi intraducibile

quasi grafema materno. Qui muoiono anche gli ulivi.

Questa poesia disegna e stende gli spazi del territorio ideale dettando tutto ciò che vede nel quotidiano, ma soprattutto ci svela il sotteso, il pre-agito ponendosi nella posizione privilegiata di osservatrice e mediatrice tra la causa e l’interazione con il mondo, quasi come un’aggiustatrice del suo tempo. Guida il lettore verso lo stupore e lo spostamento simultaneo tra la dimensione sensoriale e l’esperienza tattile che ogni essere umano fa con il reale. Quindi, è con la forza straordinaria dell’amore che si possono trovare, meticolosamente e miracolosamente, connessioni misteriose, fili logico-enigmatici e lessicali tra ciò che è codificato e la complessità dell’invisibile/indicibile. La parola poetica si fa personalità e centro focale dell’avventura umana. L’autrice è disposta a denunciare le ingiustizie che vengono taciute scegliendo la strada dell’amore concreto, fertile e suggestivo, con la finalità di smentire la persuasione, accompagnare il lettore alla ricerca della verità e, soprattutto, pacificare il ricongiungimento del qui e dell’oltre.”

(Rita Pacilio)

Ogni parola è un corpo che si arrende al peso del tempo, e cerca nell’intricata matassa di azioni, di salvare qualcosa di sommerso, i desiderata, il valore irriducibile del silenzio, della libertà di essere se stessi, in relazione al mondo. Così in connessioni intime, minime, ho cercato fili invisibili, attraversamenti remoti per un’illuminazione provvisoria del quotidiano. Ho cercato respiri e nodi delle nostre esistenze, come un movimento di maree, il conflitto e la pacificazione, l’interrogazione di un’azione permanente di zolle che frizionano e si sostengono a vicenda, anche a distanza, portando a galla – per chi sa sentire, vedere – connessioni profonde legate alla natura e alla cultura di cui siamo fatti, sinapsi di una storia sommersa e in fieri. Il lettore avrà il suo inventario di frames da richiamare alla memoria per far risuonare, come in una conchiglia, l’amore del vivere, senza edulcorazioni.

(Nota dell’autrice)