Lirico terapia. Giovanni Giudici, Via Stilicone.

Via Stilicone

Via Stilicone è a Milano una

Fra le vie piú tristi che io conosca –

Una fila di case e quasi niente

A confortarle dalla parte opposta

Dove mangiano alle notti

Di uno scalo e di un cimitero

Le luci delle sue finestre

Occhi di fatiscente impero

Come la fronte di chi stando

A un nudo tavolo altra fronte

Cerca a cui stringersi posarsi

Ma nessuna gli risponde

E giú si piega e si abbatte

Si fa cuscino delle braccia

Vuole scappare da se stesso

Sparire alla propria faccia

Strada uguale a dove sbando

Piú ogni giorno o amica mia

Al Senzafondo al nome Morte

Che ha per compagna Follía

Via Stilicone è a Milano la via

Piú vulnerabile che io conosca –

Una fila di case con paura

Del buio dalla fronte opposta

***

C’è una via Stilicone in ogni vita: un momento in cui manca il collegamento con la riva opposta, in cui siamo messi di fronte al nulla e sprofondiamo in un’atmosfera di tristezza. Niente può più confortare: è il cimitero di entusiasmi e speranze, che le prove, le delusioni e le sconfitte, hanno finito col logorare a poco a poco. L’appello del cuore è sempre vivo, ma non c’è risposta: la solitudine diventa un condanna inaccettabile, che conduce all’insofferenza di se stessi, al rifiuto della propria identità. La follia, in questi casi, è dietro l’angolo; il buio è il simbolo di un abisso che può essere colmato solo dal miracolo di una fiducia ritrovata, di una vulnerabilità che si apre all’amore come trasfigurazione di ogni via di questo mondo.