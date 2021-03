Self-portrait

di Stefanie Golisch

Ho vissuto per sempre, inciampo

ma non inciampo, nel mio oggi di

carne di pietra di primavera sono

la vita che nasce, la vita che muore,

la vita sorpresa tra un respiro e l’altro,

sono la parola che mi tace, il tempo

che passa per e contro di noi, sono

la tigre di tutti, sono

Quando non eravamo ancora nati, tra

caso e destino abbiamo scelto altro,

siamo poveri ma sporchi, montiamo

in sella soltanto quando la meta non

c’è, la risposta alla domanda chi sono

è un corpo pesante di ossa, acque e io,

ancora non mi chiamo

Dove finisce la neve possiamo noi

cominciare, siamo la neve, la paura

di sbagliare e di non sbagliare, la mia

è la storia di tutti, sono la bocca che

dice sì e no, la fame, la voglia di essere

e di non essere, sono il ricordo del

pomeriggio d’infanzia più lungo,

l’attesa, le ore, l’ora, ora