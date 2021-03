Annamaria Ferramosca. “Per segni accesi”

Dal nuovo libro di poesia di Annamaria Ferramosca, uscito il primo marzo con Ladolfi Editore, propongo tre assaggi. Un frammento da tableau mourant 2 che lascia avvertire tutta la crisi epocale, ecologica e pandemica, e l’angoscioso smarrimento («l’assenza di ogni valico per l’arca») che stiamo vivendo. Una poesia d’amore (perché di poesie d’amore c’è sempre bisogno). E infine il penultimo testo del volume, che trovo particolarmente felice e suggestivo: si tratta di un’ariosa, luminosa preparazione alla morte («il mio allenarmi per il grande volo»), dove con tono sommesso e colloquiale l’ultimo, sollecito pensiero va ai propri «libri ordinati negli scaffali / fieri ben stretti», che, «ricordate vorrebbero di tanto in tanto respirare / esigono come tutti / di avere incontri essere aperti / (non solo spolverati)». Perché, a differenza di quanto il frammento da me un po’ arbitrariamente estrapolato come incipit potrebbe forse far pensare

, il tono dei versi e l’approccio dell’autrice – nota ai lettori di LPELS, e a chi segue la poesia – non sono apocalittici, né disperati: «la scrittura», annota lei stessa in apertura, si propone qui di dire «di un nostro cerchio larghissimo e amorevole, forse utopico, forse non del tutto perduto». Ampiezza di respiro, disposizione a quanto è chiaro e gioioso, vitale, leggibilità comunicativa e inquieta “sensibilità” in senso lato femminili in sintonia ad esempio con Maria Grazia Calandrone (Giardino della gioia, La vita chiara, Splendi come vita), che di Per segni accesi firma la prefazione, dopo averne accompagnato la stesura. Nello stesso segno l’immagine di copertina, opera della computer artist Cristina Bove, il cui lavoro ha già intersecato la poesia di Annamaria Ferramosca nel poemetto Trittici, pubblicato nel 2016. (Giovanna Menegùs)



*



chissà se anche gli animali avvertono

questo scompiglio entropico del mondo

lo spazio esatto delle cose

divenuto caos

l’assenza di ogni valico per l’arca



[…]



*



è il tuo passo che inseguo

fino a morirne

piano pianissimo mentre m’infuria

il mondo sulla nuca

così curo un pianto millenario

voglio

questa lenta morte a ritroso questa

risorgenza



chiedo al mio dio dell’eros

che mai si fermi

questo riprogrammarmi ripetuto

chiedo che non mi rubi

il delirio del digiuno

il pallore del tuo viso nel preludio

e tutta questa febbre che muove

il gioco l’abuso l’abisso



chiedo al mio dio che ripido

atterra sui fuochi

che non mi rubi

il ritorno ancora e ancora

al punto di partenza

il mai sazio sapore della fine

quando ci ritroviamo naufraghi

sulla feritaluce dell’origine

e onde pulsano

di un mare sconosciuto



*



un marzo silenzioso con

lance spuntate

non fa più la guardia alla mia veglia

sul balcone la tortora nel nido

insieme a me attende il buio forse

anche lei inseguendo un ricordo



che si fa segno quando

cicale neonate spuntavano pallide da terra

veloci abbrunavano alla luce

e già con furia frinivano sapendo

la brevità del canto



il mio allenarmi per il grande volo

è sostare su vecchie foto in bianconero

rivedermi in un semisorriso

tra tutti quei cari scomparsi

che mi tendono le braccia m’invitano



salgo mi metto comoda sui cirri

sotto il capo un cuscino

di foglie di limone all’uso greco



il volo è leggero silenzioso

senza vuoti d’aria senza direzione

l’orizzonte ha cancelli ossidati cigolano

per poesie rugginose ancora da rivedere

password dimenticate



ho lasciato

tutte le chiavi appese dove sapete

i libri ordinati negli scaffali

fieri ben stretti

ricordate vorrebbero di tanto in tanto respirare

esigono come tutti

di avere incontri essere aperti

(non solo spolverati)



*



Annamaria Ferramosca, Per segni accesi

Giuliano Ladolfi Editore, 2021

Collana Zaffiro Poesia n. 56, Prefazione di Maria Grazia Calandrone

92 pp., 12 euro