Poesia italiana del XXI secolo

Vincenzo Mastropirro Poemusico, è nato a Matera nel 1960, è pugliese di Ruvo di Puglia e vive a Bitonto (BA). È flautista, compositore, poeta, didatta. Ha inciso oltre 20 CD con varie case discografiche, col Trio Giuliani, col Mastropirro Ermitage Ensemble e altre formazioni. Ha composto musiche sui versi di Alda Merini Vittorino Curci Anna Maria Farabbipubblicando rispettivamente il CD Ballate (1999); il CD Songs (2005) e il libro/cd La bambina cieca e la rosa sonora (2005). In poesia ha pubblicato nove raccolte: Nudosceno (LietoColle, Faloppio 2007); Tretippe e Martidde (G. PerroneLab, Roma 2009, ampliata e ripubblicata Tretippe e Martidde 2.0 con SECOP, Corato 2015); Poésìa sparse e sparpagghiote/ Poesia sparsa e sparpagliata (CFR, Piateda 2013); Timbe-condra-Timbe/ Tempo-contro-Tempo (puntoacapo editrice, Novi Ligure 2016); Notturni (Terre Sommerse Roma 2017); Sud..ario Passio Christi-Passio Hominis (SECOP ed. Corato Ba 2019); Pezzecatìdde/ Briciole (Cofine ed. Roma 2019); Operette da sottoscala (Emersioni editore gruppo LIT Roma 2020). Compare in numerose Antologie e Blog letterari. Tra i numerosi premi letterari, gli è stato conferito il Premio Lerici Pea 2015 – Sezione poesia in dialetto «Paolo Bertolani»; Premio Poesia Onesta Sezione dialetto 2016 Falconara Marittima (An); Premio Nazionale Galbiate (Lecco) 2018; Premio “Pietro Giannone” Città di Ischitella 2019.

…me disse:

“la poesia dialettale non la sopporto, non è niente.”

Pote ìésse, ma nan ce crède,

la poésèi è tutte e nudde

inde a totte re lingue du munne

e pure cu la maje, chère de Riuve

ma spécialmède chère de mamme

ca stè chiandote ‘ncope

avvetote cume nu pirne

stritte, affunne ed etìérne.

…mi disse:/“la poesia dialettale non la sopporto, non è niente.”// Può essere, ma non ci credo,/ la poesia è tutto e niente/ in tutte le lingue del mondo/ e pure con la mia, quella di Ruvo/ ma specialmente quella di mamma/ che è piantata in testa/ avvitata come un perno/ stretto, profondo ed eterno.

*

Accatte pertiuse d’aure

e me rediuche in povertò

m’appuonde bettiune de cartone

e guarde dall’alta vanne

poverìdde e all’aniute

spicce de chjange

ma, la scernote però nan spicce ddò

e u timbe tremuaisce

me sponde le bettiune d’aure

e me vìénne le pertiuse de cartone.

Asole e bottoni

Compro asole d’oro/ e mi riduco in povertà// aggancio i bottoni di cartone/ e distolgo lo sguardo// povero e nudo/ smetto di piangere/ ma, la giornata però non finisce qui/ e il tempo rabbrividisce// sgancio i bottoni d’oro/ e rivendo le asole di cartone.

Da Poésìa sparse e sparpagghiote (Poesia sparsa e sparpagliata)CFRed., 2013.

*

La tartarìughe

Osce so fatte cume la tartarìughe

so prevote a sto suotte, sotta-tìérre.

U fridde è cure giuste e sènza paghiure

me so arrevegghjòte cu la manda nirue.

Sparìésce pu’ timbe ca ‘nge vole

pe’ po’abbevìésce e sparìèsce arrète

linde-linde cume vole la lendìézze

linde-linde cume vole u fiote.

La tartaruga

Oggi ho fatto come la tartaruga/ ho provato a star dentro, sotto terra./ Il freddo è quello giusto e senza paura/ mi sono avvolto col mantello nero.// Sparisco per il tempo che ci vuole/ per poi rinascere e svanire nuovamente/ lentamente come vuole la lentezza/ lentamente come vuole il respiro.

Da Pezzecatidde (Briciole), Cofine ed., 2019.

*

Numere nirue

Assaliute numere so viste

da iune a quarandacinghe

chiandote saupe a re fùsse.

Fùsse de numere nirue

cuvirte da tèrra nirue

addò tutte è nirue

da quanne onne note.

Assaliute la muorte onne acchiòte

quarandacinghe numere nirue.

Nirue ca galleggiaine inde a more

aneme ca se tenaine a mone a mone

ca s’onne viste chiandò nu zippe ‘mbacce

cu saupe scritte nu numere nirue.

Numeri neri

Solo numeri ho visto/ da uno a quarantacinque/ piantati sulle fosse.// Fosse di numeri neri/ coperti da terra nera/ dove tutto è nero/ da quando sono nati.// Solo la morte hanno trovato/ quarantacinque numeri neri.// Neri che galleggiavano nel mare/ anime che si tenevano per mano/ che si sono visti piantare un bastone in faccia/ con su scritto un numero nero.

Da Notturni, Terre Sommerse, 2017.

Note per la lettura

Il dialetto è quello parlato a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari.

Le e senza accento si leggono alla francese, cioè mute, escluso le e con accento grave o acuto e le congiunzioni. Gli accenti sulle altre vocali servono per facilitare la lettura.

Da tempo la poesia di Vincenzo Mastropirro fa parte di un esercizio di letture e ascolto che curo con la costanza e la dedizione che si provano sia per i propri cari, sia per l’altro da sé che si ri-conosce come tale nell’andirivieni tra affinità e diversità, per l’interlocutore dal quale non si smette di imparare. Passo, slancio e musicalità dei suoi componimenti hanno acquisito, anche nel diversificare toni e timbri, temi e generi, una voce che mai confonderei con altre.

Poesia civile, considerazioni esistenziali e incisività della memoria collettiva e personale restano sì ben individuabili, giacché il fumo e il disorientamento intenzionale sono quanto di più distante da Vincenzo Mastropirro, ma sono unite dalla musica della sua scrittura, la quale oltrepassa con il vigore della coerenza il facile nascondiglio del doppio binario di pubblico e privato.

(Anna Maria Curci)