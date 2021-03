Guido Oldani (Italia, 1947): Terragno e altre poesie

Terragno

ho io vissuto, e d’altro non capace,

da quasi conficcato nel profilo

del suolo di rottami del creato

come se masticando il mio percorso,

invece che dall’alto è più opportuno.

è vero ho rovinato tatto e vista,

paziente intanto addestra mio l’olfatto

che affonda giù all’imbasso periscopio,

di un po’ del suo sapere priva il ratto.

Erdmensch

gelebt habe ich, zu etwas anderem war ich nicht fähig,

und eingegraben hat es sich mir, vom

Bodensatz der Schöpfungsscherben,

als hätte ich meinen Weg gekaut,

statt über ihn zu wachen. es stimmt,

ich fühle nichts mehr, und ich sehe schlecht,

geduldig übt sich derweil meine Nase,

die sich immer tiefer in das Periskop verbohrt,

der Ratte ein wenig von ihrem Wissen raubend.

Muti

con la coltella un po’ piegata a un lato

gli raspa contro come a spalar neve

per erpicare le iridate squame

che scrostano collose via schizzando,

e il corpo a fuso, reso sanguinoso

si escoria adatto alla farina e al fritto;

diverso allo scuoiare del coniglio

che serba e mostra intatte le sue vene

poco sappiamo invece delle pene

che il primo è muto e l’altro fu colpito

e tacque pure il santo che finito

spellato fu da vivo e per la fede.

Stumm

mit dem geschwungenen Messer

schabt sie ihn gegen den Strich wie Schnee,

fort springen Regenbogenschuppen

klebrig abgekratzt,

der blutige Spindelleib reißt auf

für Mehl und Braten; anders

als das gehäutete Kaninchen, das

unverletzt seine Adern herzeigt

was wissen wir schon vom Leiden

der Stummen und der Hingestreckten

und auch der Heilige schweigt, bei

lebendigem Leib gerupft für den Glauben.

Loro

ha strappato con i denti,

come i nonni la sicura della bomba,

l’anello d’alluminio di lattina

che contiene la bevuta americana.

poi rutta forte contro il mondo intero

nemico come un russo o un africano.

schianta la tolla con un calcio vero

e mescola del fumo e fa lo scemo.

intanto lancia i vuoti alla fontana

su cui si posa un passero oleoso;

per loro magri, uno solo è obeso

fra un po’ incomincia il giorno è più noioso.

Sie

er hat mit den Zähnen, wie damals

die Sicherung einer Bombe,

den Alluminiumring der Dose hochgerissen

mit dem amerikanischen Getränk.

dann rülpst er laut gegen die ganze Welt,

seinen Feind wie Russen oder Afrikaner.

er gibt dem Ding einen Tritt,

mischt Rauch dazu, macht blöde Witze.

und wirft sie gegen einen Brunnen,

auf dem ein fettiger Spatz sich niedergelassen hat;

für sie ist einer nur zu dick,

schon bald beginnt Tag, der langweiligste von allen.

Amore

il taglio nell’asfalto lungo il corso

è esile, prodotto in qualche modo,

sorriso del bitume pudibondo.

anche la mia scarpa si è crepata

a furia di flettere la suola

al passo di pedone intimorito.

è davvero del tutto casuale

che la bocca socchiusa sotto il piede

sormonti quella che è della corsia,

e a dirlo mammamia, si baciano

profuso, l’uno il sudore cola, o sale

qualche grasso dalla via,

entrambi al primo amore, che invece

quasi mai per noi succede.

Liebe

der Riss im Asphalt der Allee

ist schmal und kaum der Rede wert,

Lächeln des schamhaften Pechs.

rissig ist auch mein Schuh

vom Biegen der Sohle

des eingeschüchterten Fußgängers.

ein purer Zufall ist es,

dass der halbgeöffnete Mund unter

dem Fuß auf den der Straße trifft,

und, mammamia, sie verschmelzen zu

einem Kuss, dem einen rinnt der Schweiß,

oder das Salz, irgendein Fett des Lebens,

beide bei ihrer ersten Liebe, die uns aber

fast nie geschieht.

I cani

le sue due gambe curve posteriori

sono a ridosso a quelle della cagna

nel mentre le si assesta sulla schiena.

partecipa in quel gioco un bambinetto

discavallando il maschio giù da un lato

ma il legame con cede la sua presa

quella dell’uno avversa l’altra fuga.

e è il contadino con la falce esatta

che taglia netto l’agganciare intatto,

la vita nuota via come un’acciuga.

Die Hunde

seine gekrümmten Hinterbeine

an die der Hündin geschmiegt, so

richtet er sich auf ihrem Rücken ein.

im Spiel ist auch ein Kind,

das zieht den Hund zur Seite,

die Verbindung hält aber stand,

ihr Bleiben macht die Flucht unmöglich.

es ist der Bauer mit der gewetzten Sichel,

der das vollkommene Ineinander spaltet,

das Leben schwimmt weg wie eine Sardine.

Il riposo

vedrà che starà bene noi lo usiamo

mi dice riferendosi al piumone

che gonfia il petto dentro la mia stanza,

intanto innaffia i fiori sul balcone.

è un’antologia di spoon river

queste manciate bianche piume d’oca

che nuvolando e imballate insieme

si mischiano le loro provenienze.

come dopo di un campo di sterminio

compresa la spiumata ancora viva

e chi anche non sapeva che moriva

perché fosse il dormire in mio dominio.

Ausruhen

Sie werden sich wohlfühlen, auch wir

benutzen es, sagt sie und zeigt auf das Federbett,

das sich in meinem Zimmer aufbläht,

dabei gießt sie die Blumen auf dem Balkon.

Spoon River kommt mir in den Sinn,

die weißen Gänsefedern, eingesperrte Wolken, die

ihre Ursprünge vermengen

wie in einem Vernichtungslager,

gerupft bei lebendigem Leib

konnte niemand ahnen, dass er

würde sterben müssen,

auf dass ich über den Schlaf herrschen möge.

Ciffre

il numero di condom cestinati

lo si confonde con quello dei chewing gum,

referti entrambi di un in compimento.

c’è poi la somma dei partners complessivi,

e il risultato del quoto dei due dati

dà la media degli assalti corporali

per ciascuna delle coppie enumerate.

se anche non furono d’amore

non risparmiarono gocce di sudare

nell’arrivare là da cui partire,

trenino con un viaggio a poche ore.

Zahlen

die Zahl der fortgeworfenen Kondome

und Kaugummis schließt sich zusammen

zum Befund einer Vollendetheit.

dann ist da noch die Summe der Partner,

aus der sich der Mittelwert

der körperlichen Übergriffe

für jedes Paar ergibt.

und selbst wenn es nicht aus Liebe geschah,

so floss doch Schweiß beim Ankommen

von wo man aufbricht,

ein kleiner Zug und eine kurze Reise.

La lavatrice

la centrifuga gira come un mondo

e i suoi abitanti sono gli indumenti

riposti dalla coppia dei congiunti.

si avvinghiano bagnati in un groviglio

i rispettivi panni in capriola,

sono rimasti questi i soli amanti,

quegli altri se si afferrano è alla gola.



Die Waschmaschine

Die Schleuder dreht sich wie eine Erde,

deren Bewohner die Unterwäsche ist,

die Mann und Frau hineingegeben haben.

nasse Umklammerung zu einem Knäuel,

seine und ihre Wäsche schlagen Purzelbäume,

sie sind das Liebespaar geblieben,

das andere, wenn überhaupt, packt sich beim Kragen.

L’albero

le foglie come uscendo dalle bocche

si espongono a lingua verso l’alto

incerte nelle fronde inalberate

e leccano nell’aria il sole fresco

sbollendo vecchi fiati trattenuti.

compresi negli afrori anche le urine

di chi s’inventa casa lì e un riposo

e assetta il troppo sporco delle mani.

e in cima dove sopra inizia il cielo

a lui che spia gli uccelli e gli aeroplani

le volte può apparirgli alla miopia

maria, traverso all’infinito i rami.

Der Baum

als wüchsen sie aus Mündern, recken

sich die Blätter wie Zungen nach oben,

unsicher lecken sie im kahlen Geäst

die frische Sonne in der Luft, und es beruhigt

sich der angehaltene Atem.

in dem Gestank sind auch die Urine dessen,

der sich hier ein Zuhause erfindet, eine Atempause

vom Schmutz seiner eigenen Hände.

hoch oben, wo der Himmel anfängt,

kann dem, der nach Vögeln und Flugzeugen

späht, bisweilen Maria erscheinen, kurzsichtig

in der Unendlichkeit der Zweige.

Le vittime

le dita che le offersero carezze

sul collo si disegnano marcate

a lei con i colori del commiato;

invece stringe il boa con le sue spire

finché il torace vittima è una noce

spegnendogli il respiro come brace.

ma l’edera che sale sempreverde,

il tronco avvolge intorno e gli si addice

e succhia tribolandolo pian piano

lo fa morire stanco ma felice.

Die Opfer

die Finger, die ihr Zärtlichkeiten gewährten,

zeichnen sich heftig ab auf ihrem Hals

in den Farben des Abschieds;

während die Königsschlange den Brustkorb

ihres Opfers zerquetscht wie eine Nuss,

und ihm dabei den Atem löscht wie Glut.

der Efeu aber, immergrün, der den Stamm

hinauf kriecht und sich an ihn schmiegt,

saugt ihn genüsslich aus,

und lässt ihn müde aber glücklich sterben.

La mia faccia

quello che so che il mondo ha lordo il cuore

anche se gli si dà un po’ più di chiaro

col sole che lo stomaca all’aurora.

si nasce come fosse al cimitero

di tanto il far crepare è così caro

e il male è il solo bene che ha fervore.

a dire il vero sono come loro,

al più tengo la melma alla bonaccia

o sputo con livore in aria al cielo

mi si ritorna adatto sulla faccia.

Mein Gesicht

was ich weiß ist, dass die Welt das Herz besudelt hat

auch wenn sie sich ein wenig heller gibt

im Sonnenlicht, das sie in der Morgenröte auskotzt.

zur Welt kommt man als wäre es auf einem Friedhof

es tut so gut von Zeit zu Zeit zu metzeln,

das Böse ist das einzig Gute, das Glut hat.

in Wahrheit bin ich wie sie,

gerade noch halte ich den Schlamm zurück

oder spucke grollend in die Luft gegen den Himmel

zurück kommt es mir brüderlich auf das Gesicht.

La bicicletta

e come si usa, a un certo punto della vita

ridurla quasi a un volto che le diamo

per scorgerla da fuori e compatirla

io, tralasciando quanto sia in natura,

ricorro a un alter ego manufatto

probabilmente ad una bicicletta;

che certo non compete a le volate

neppure sta nel gruppo condiviso,

magari è dentro un vicolo sterrato

e quando il troppo adagio la barcolla

per non cadere dà una pedalata

un breve sbando e seguita la corsa,

l’arrivo si confonde alla sortita.

Das Fahrrad

so wie man irgendwann das Leben

auf einen Blick verkleinert, den man ihm schenkt,

um es von außen zu betrachten und zu bedauern

ich lasse hinter mir, was nur naturgegeben

und finde ein alter ego in Gefertigtem,

wahrscheinlich einem Fahrrad;

unspektakulär, kein großer Flug

und niemals in der Gruppe bleiben,

vielleicht fährt es auf einem schmalen Weg

und wenn die Langsamkeit es schwanken lässt

gibt es, um nicht zu fallen, Schwung,

ein kurzer Ruck und schon geht die Fahrt weiter,

Ankunft und Ziel geraten durcheinander.

Rovescio

in una rinunciata compostezza

di rosso viola carne, si bandiera,

come una ferita tutt’intera

lo spaginato animale nel macello,

tra il peggio e il meglio

che una donna aperta.

e a testa in giù del resto anche pendenti

eroi e dittatori che imprudenti

in fondo poco basta, perché questo:

un rovescio e un mutare di colore

e più non batte un battito che adagio,

le mosche stanno intorno come un fiore.

Kopfüber

in der entsagenden Gemessenheit

rot violetten Fleisches zeigt sich

das aufgebrochene Tier im Schlachthaus

als offene Wunde,

so schlimm, so gut

wie eine geöffnete Frau.

kopfüber hängen übrigens auch

unkluge Helden Diktatoren,

im Grunde braucht es nicht viel:

kopfüber und verfärbt,

kein Schlagen mehr das schlägt,

ein Fliegenschwarm wie eine Blume ringsumher.

La piuma

e tanto batter d’ali per un volo

lascia cadere una piuma disegnante

lungo l’aria il profilo che ha lui solo;

fiocco che varia e all’anima sollievo

se è di un cherubino la reliquia,

rabbrividì la luce a farsi gelo

se anticipa un malocchio di malizia.



Die Feder

heftiger Flügelschlag für einen Flug

aus dem eine Feder fällt, die zeichnet

in der Luft die eigenen Konturen;

Flocke im Wandel und der Seele Trost,

ist es die Spur des Engels,

erschaudert das Licht zu Eis

und kommt dem bösen Blick zuvor.

Due stanze

dove è finito il lungo filo spago

che ad ogni sonno univa ai suoi due estremi

l’alluce grosso del pascoli poeta

con quello lieve della sua sorella?

fra i due avvicendava a strappi i sogni

toccando il suolo solo quando quieti,

e a matassa, fra il primo e il quinto dito,

quell’altra mano, all’alba riavvolgeva.

poi il saluto scambiavano di fretta

fra le due stanze dentro un corridoio

in dove oggi lì i visitatori,

di notte vige ancora la civetta.

Zwei Zimmer

wo ist der lange Faden hin, der jedes Mal

im Schlaf den großen Zeh des Dichters Pascoli

an beiden Enden mit dem

der Schwester verband?

die Träume wechselten sich ab in ihnen

nur wenn sie schliefen ruhten auch sie;

zu einem Knäuel, zwischen dem ersten

und dem fünften Finger, wickelte im

Morgengrauen die andere Hand den Faden

wieder auf. ein Gruß in aller Eile auf dem Flur,

auf dem am Tag Besucher warteten

und in der Nacht die Eule wacht.

Quell’ora

era uno scoppiettìo rinchiuso,

in crescendo lento e poi interrotto

dalla ripresa veloce della moto.

veniva dalla strada situa in alto

di gara della taranto milano

ma a quell’ora di nessuno nell’agosto

non c’è alcuno testimone ai sentimenti.

e il braccio di ferro estenuante

del sole assurdo contro il verde santo

dava stento al bimbo nella stanza

con chiuse le palpebre e le imposte,

sentiva che è così che il male avanza.

Diese Stunde

das unterdrückte Knattern eines

Motorrads, das sich beschleunigend

langsam steigerte, kam von der Straße oberhalb

der Rennstrecke Taranto Milano,

in dieser Niemandsstunde im August

war da kein Zeuge für die Gefühle.

und das erschöpfte Kräftemessen

der sinnlosen Sonne gegen das heilige Grün

ließ das Kind im Zimmer leiden, hinter

geschlossenen Lidern und Fensterläden,

erkannte es, auf welche Weise das Böse naht.

Febbraio

senza una frasca le piante da più mesi

le pizzica sul tronco l’aria intorno

non gli risparmia un angolo di corpo.

e stizziscono forse di pudore

per le ascelle e gli inguini dei rami

al sole che gli fa quello che vuole.

graffiano il cielo a presso malizioso

ma in quello rivelandosi morbose

come cagne che vadano in calore,

le foglie poi nascondono le cose.

Februar

ohne Laub die Bäume seit Monaten schon

es kneift sie am Stamm die Luft umher

keinen Winkel des Leibes erspart sie ihnen.

und reizbar sind sie,

mag sein sie schämen sich

für die Achseln und Leisten ihrer Zweige

in der Sonne, die mit ihnen machen

was sie wollen. am Himmel kratzen sie sich

kokett wie läufige Hündinnen,

die Blätter verstecken es dann.

L’hinterland

e man mano che il fiume sconcertava

per densità di fabbriche e intestini

cresceva il saldo delle pantegane

e lei temeva per i suoi bambini

che a loro rosicchiassero gli occhini

nel sonno quelle torme indiavolate.

lanciava quello che aveva in mano

ad ogni volta ne vedesse una

e capitò centrarla, a caso, in pieno,

la vita è bella quando si ha fortuna.

Hinterland

indem der Fluss entlang der Fabriken

und Gedärmen sich immer mehr verwirrte

stieg die Anzahl der Wasserratten.

und sie hatte Angst um ihre Kinder,

sie könnten ihnen an den kleinen Augen knabbern

im Schlaf, der teuflische Haufen.

sie warf, was sie gerade in den Händen hielt,

sobald sie sie erblickte und es geschah,

dass sie zufällig in die Vollen traf,

das Leben ist schön, wenn man Glück hat.

Il ratto

lo trovavamo quasi come un dono

lungo e stecchito steso su di un fianco

scosso in aria dai denti di un bastardo.

e c’era sempre un coraggioso a turno

che lo lanciava al modo di una fionda,

del gruppo facevamo doppia squadra.

aveva ogni parabola un suo grido

ma in corso tra chi scaglia a chi è bersaglio

e restava poco più che non la coda,

a ogni atterraggio era uno sparpaglio.

Die Ratte

wir fanden sie fast wie ein Geschenk,

lang hingestreckt auf einer Seite, tot,

empor geschleudert von den Zähnen eines Köters.

und jedes Mal hatte einer den Mut

und machte sie zur Schleuder.

zwei Mannschaften aus einer Gruppe

und jeder Wurf ein eigener Schrei,

ein Hin und Her aus Werfen und Fangen

am Ende blieb nichts übrig als der Schwanz

bei jedem Aufprall war es ein Auseinandertreiben.

Traduyioni di Stefanie Golisch