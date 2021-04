Poesia italiana del XXI secolo

Luigia Sorrentino è nata a Napoli, vive a Roma e lavora alla RAI. Giornalista professionista, ha collaborato per le pagine culturali di diversi quotidiani. Ha ideato e condotto programmi culturali per la Radio e la Televisione Italiana, con interviste a scrittori, poeti, narratori e artisti di fama internazionale, fra i quali i premi Nobel Derek Walcott, Seamus Heaney, Orhan Pamuk, il Premio Pulitzer Mark Strand, e il grande poeta francese Yves Bonnefoy. Dirige il primo blog della RAI dedicato alla Poesia, all’Arte, alla Letteratura sul sito di Rai News 24.(http://poesia.blog.rainews.it) Ha pubblicato C’è un padre (Manni, 2003); La cattedrale (Il ragazzo innocuo, 2008); L’asse del cuore («Almanacco dello specchio» Mondadori, 2008); La nascita, solo la nascita (Manni, 2009); Olimpia (Interlinea, 2013-2019), Recentemente Olimpia è uscito in America Latina con la Traduzione di Antonio Nazzaro, (Cile, Edizioni RIL, 2020). Un primo studio su Olimpia, tragedia del passaggio (drammaturgia di L. Sorrentino), è andato in scena a Napoli il 16 luglio 2020 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale nella rassegna del Napoli Teatro Festival Italia diretta da Ruggero Cappuccio.

Coro 2

c’è una notte arcaica in ognuno di noi



una notte dalla quale veniamo

una notte piena di stupore

quella perduta identità dei feriti

si popola di volti,

quell’abbraccio mortale



in un tempo sospeso tra mente e cuore

mai la notte fu così stellata



gettati in mare ingoiarono acqua

e pietre, e strisciarono sulla sabbia

e furono in totale discordia

ebbero passi pesanti

e sparirono, sottoterra



il cenno si dissolve

da sé cade il fragile umano

frutto effimero, del mortale

*

Coro 3

nella cintura d’acqua

fluttuava immenso l’indistinto

inattuato attaccava la nebbia

melmosa, non era ancora luce ma

notte continua, durava

in quello spazio la non luce



si volse la notte si volse

bisognosa a noi che aprimmo

lo sguardo alla forma sollevata



solo questo gesto che vede

qualcosa si schiarisce

illumina e avvicina

nell’istante posato

negli occhi che egli chiude

*

Coro 4

la luce si disperdeva,

cadeva la massa corporea

appoggiato alla densità della goccia

egli era là nel suo confine

il mutamento fu uno svanire

arbitrario

dal fondo del vento sprigionava

trascinando fuori da sé

qualcosa che lentamente appare

così in esso

ciò che ripetutamente arriva

entra nel suo sguardo

nel sollevarsi contro la nebulosa

divenne la brezza distesa sull’acqua

a lei si infranse perdutamente

alla nettezza di lei che si apriva

davanti a lei si lasciò cadere, infine

Iperione



Da Olimpia, Interlinea, Novara, 2013.

La poesia di Luigia Sorrentino usa la parola come un modo in cui la sostanza della realtà prende corpo, acquisisce attributi che danno forma all’anima immutabile ed eterna dei sentimenti e dei pensieri. I versi, pertanto, si allineano dentro il campo cartesiano delimitato dagli elementi della natura. La prosodia è sobria e, solo in apparenza, classica. Il verso, nella sua scansione, lascia una distanza che, invece, di lasciar andare il lettore, lo attrae sapientemente e lo avvolge dentro una danza, tutta poetica, di stacchi e fermate, rallentamenti e fulminei rilanci.

Questi versi appaiono scaturire da un mondo che conosciamo già, eppure appena ci addentriamo nel sentiero della lettura scopriamo via via di essere penetrati dentro un testo del tutto nuovo, in cui l’esperienza poetica si espande dalla scrittura per diventare un’esperienza esistenziale.

Scrive Sanda Voïca, poeta e critico, in una recensione uscita su una rivista francese in occasione della seconda pubblicazione in Francia di “Olympia” nella traduzione di Angèle Paoli e con i disegni di Giulia Napoleone (al Manar, 2019) che queste poesie “sont en apparence difficiles d’accès, pas évident à les appréhender, on tourne autour, parfois déconcerté. Mais une fois entré, on est séduit : nous restons, en même temps que la poète, dans un tâtonnement exquis, d’une ville inouïe.” [ Le poesie sono apparentemente di difficile accesso, non facili da afferrare, ci giriamo intorno, a volte sconcertati. Ma una volta entrati, siamo sedotti: rimaniamo, insieme alla poeta, in uno splendido vagabondare, in una città sconosciuta.]

E, sempre Sanda Voïca: “Grâce à cette lecture, nous partageons l’expérience d’écriture poétique même, expérience où une partie des éléments qui y entrent sont déjà là, mais il y en a d’autres qu’il faut aller les chercher nous-même. ( …) Mais elle a su créer ses propres outils pour dire « l’essentiel ».” [Grazie a questa lettura, condividiamo l’esperienza della scrittura poetica stessa, un’esperienza in cui alcuni degli elementi che vi entrano sono già lì, ma ce ne sono altri che dobbiamo andare a cercare noi stessi. (…) Ma lei ha saputo creare i propri strumenti per dire l’essenziale.” ]

Deus sive Natura. Natura sive Poesia.

(Pasquale Vitagliano)

La foto di Luigia Sorrentino è di Omri Lior.